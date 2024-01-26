Фінансові новини
- |
- 26.01.24
- |
- 23:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
РФ скорочує експорт зрідженого нафтового газу через санкції - Reuters
23:18 26.01.2024 |
Найбільша російська нафтохімічна компанія та експортер зрідженого нафтового газу «Сибур» скорочує експорт палива з балтійського порту Усть-Луга через дефіцит газових танкерів на тлі західних санкцій.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі.
Зазначається, що скорочення поставок ще більше підриває російський експорт палива, який вже і так постраждав від пожеж і атак безпілотників, зокрема, в порту Усть-Луга.
Дані LSEG з відстеження суден, показують, що експорт зрідженого газу з Усть-Луги вже знизився в січні приблизно до 50 000 метричних тонн з 67 000 тонн в середньому щомісяця минулого року.
Згідно з фінансовою інформацією компанії Navigator Gas, контракт «Сибура» з фірмою на два газові танкери, «Navigator Leo» і «Navigator Libra», закінчився ще у грудні 2023 року.
Дані відстеження суден від LSEG показали, що ці два танкери відправляли до 40% загального експорту зрідженого нафтового газу з Усть-Луги, де «Сибур» є єдиним постачальником цього газу експортному терміналу у порту.
«Якщо «Сибур» не знайде заміну танкерам від Navigator Gas, вона ризикує істотно скоротити перевалку в Усть-Лузі», - сказав один зі співрозмовників.
Інше джерело повідомило, що «Сибуру» буде важко знайти інші танкери льодового класу через санкції Європейського Союзу та США, запроваджені через війну РФ проти України.
Як повідомляв Укрінформ, санкції США щодо нового заводу РФ з виробництва зрідженого природного газу в Сибіру зруйнували плани щодо початку експорту цього енергоносія.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Петро Порошенко оголосив план захисту бізнесу від свавілля силовиків і закликав до обговорення
ТОП-НОВИНИ
|У Раді пропонують запровадити щомісячний платіж для бронювання військовозобов'язаних, – ЗМІ
|Франція передала Україні додатково дві реактивні системи залпового вогню LRU
|НБУ зберіг облікову ставку 15% і очікує її незначного зниження з II пів.-2024
|ЄС починає «скринінг України» перед стартом переговорів про вступ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Росія через санкції США не може продати нафту, 14 танкерів застрягли в морі, - Reuters
|РФ скорочує експорт зрідженого нафтового газу через санкції - Reuters
|Bloomberg: ЄС вважає, що проживе без контракту на транзит газу між Україною й Росією
|Спікер Джонсон назвав «мертвим» проєкт Сенату США про кордон, що включає допомогу Україні
|Радник Байдена зустрінеться з главою МЗС Китаю в Таїланді
|Голова Євроради відмовився брати участь у виборах до Європарламенту
Бізнес
|Сем Альтман намагається залучити мільярди доларів для створення глобальної мережі фабрик із виробництва чипів ШІ
|Уперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі
|Більшість роботодавців змінять програми відпусток у найближчі два роки - дослідження WTW
|Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення
|Британська фірма доставки "звільнила" ШІ після того, як чат-бот образив свою ж компанію
|Meta інвестує мільярди доларів у відеокарти NVIDIA для розробки спільного ШІ
|ЄС таки «дотиснув» Apple — компанія відкриє доступ до NFC-платежів на iPhone стороннім постачальникам