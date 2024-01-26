РФ скорочує експорт зрідженого нафтового газу через санкції - Reuters

Найбільша російська нафтохімічна компанія та експортер зрідженого нафтового газу «Сибур» скорочує експорт палива з балтійського порту Усть-Луга через дефіцит газових танкерів на тлі західних санкцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі.

Зазначається, що скорочення поставок ще більше підриває російський експорт палива, який вже і так постраждав від пожеж і атак безпілотників, зокрема, в порту Усть-Луга.

Дані LSEG з відстеження суден, показують, що експорт зрідженого газу з Усть-Луги вже знизився в січні приблизно до 50 000 метричних тонн з 67 000 тонн в середньому щомісяця минулого року.

Згідно з фінансовою інформацією компанії Navigator Gas, контракт «Сибура» з фірмою на два газові танкери, «Navigator Leo» і «Navigator Libra», закінчився ще у грудні 2023 року.

Дані відстеження суден від LSEG показали, що ці два танкери відправляли до 40% загального експорту зрідженого нафтового газу з Усть-Луги, де «Сибур» є єдиним постачальником цього газу експортному терміналу у порту.

«Якщо «Сибур» не знайде заміну танкерам від Navigator Gas, вона ризикує істотно скоротити перевалку в Усть-Лузі», - сказав один зі співрозмовників.

Інше джерело повідомило, що «Сибуру» буде важко знайти інші танкери льодового класу через санкції Європейського Союзу та США, запроваджені через війну РФ проти України.

Як повідомляв Укрінформ, санкції США щодо нового заводу РФ з виробництва зрідженого природного газу в Сибіру зруйнували плани щодо початку експорту цього енергоносія.