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Спікер Джонсон назвав «мертвим» проєкт Сенату США про кордон, що включає допомогу Україні
22:28 26.01.2024 |
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт Сенату щодо кордону, який включає допомогу Україні, а також іншим країнам, не схвалять в Палаті представників, якщо повідомлення про його умови відповідають дійсності.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Hill.
"Я хотів би надати коротку інформацію щодо додаткового пакету та кордону, оскільки Сенат, схоже, не може досягти жодної згоди. Якщо чутки про зміст законопроєкту правдиві, то він все одно буде мертвим після надходження до Палати представників", - зазначив Джонсон у листі до своїх колег.
Цей лист з'явився після окремих сигналів від помічників керівництва Палати представників, а також республіканців у Палаті представників та Сенаті про те, що додатковий пакет, який зокрема передбачає допомогу Україні, не має майбутнього в Палаті представників, навіть якщо його схвалить Сенат.
Повідомлення Джонсона про те, що цей законопроєкт "мертвий" також повторив керівникам штабів республіканців у четвер лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліз.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України попри розбіжності представників двох партій у питанні міграції.
Перед цим в США заявили про необхідність якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.
За даними ЗМІ, ключові помічники американського президента Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні на фронті можливі значні труднощі.
Нагадаємо, у проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума - на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.
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