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АНАЛІТИКА

Радник Байдена зустрінеться з главою МЗС Китаю в Таїланді

 

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зустрінеться 26-27 січня з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї у столиці Таїланду Бангкоку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Білий дім.

"Ця зустріч є продовженням зобов'язань, взятих на себе обома сторонами на саміті у в листопаді 2023 року між президентом США Джо Байденом та лідером КНР Сі Цзіньпіном, підтримувати стратегічну комунікацію та відповідально управляти відносинами", - йдеться в заяві.

Водночас речник китайського МЗС зазначив, що під час зустрічі Ван Ї викладе позицію Пекіна щодо китайсько-американських відносин, зокрема питання Тайваню, та обміняється думками з американською стороною щодо міжнародних та регіональних питань, що становлять спільний інтерес.

За словами анонімного джерела Reuters, очікують, що американські та китайські чиновники зустрінуться в Пекіні наступного тижня, щоб обговорити питання боротьби з наркотиками.

Раніше ЗМІ повідомили, що США звернулися до Китаю з проханням закликати Іран вплинути на єменських хуситів, які нападають на комерційні судна в Червоному морі.

Перед цим держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен дав зрозуміти, що цього року контакти між президентом США Джо Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном стануть частішими.

До того, китайський лідер Сі Цзіньпін у листі до президента США Джо Байдена заявив, що їхні країни повинні прагнути до "мирного співіснування".

Нагадаємо, у листопаді Байден і Сі зустрілися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Це була їхня перша особиста зустріч за рік і перший візит Сі до Штатів за чотири роки.
Ключові теги: США, Китай
 

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