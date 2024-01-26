Фінансові новини
- |
- 26.01.24
- |
- 23:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Голова Євроради відмовився брати участь у виборах до Європарламенту
22:17 26.01.2024 |
Голова Європейської ради Шарль Мішель 26 січня несподівано заявив, що не буде брати участь у виборах до Європейського парламенту, зреагувавши на критику свого рішення.
Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив у розлогому дописі у Facebook.
Голова Євроради вказав, що його оголошення про участь у виборах до Європарламенту "викликало пильну увагу ЗМІ та спекуляції", частину яких він передбачити не зміг - хоча підкреслив, що не бачить у цьому рішенні нічого суперечливого.
"Я не хочу, щоб це рішення відволікало нас від нашої місії, підривало цю інституцію (посаду голови Євроради. - Ред.) та наш європейський проєкт, а також жодним чином не використовувалося для розколу Європейської ради, яка, на мою думку, повинна невтомно працювати задля європейської єдності", - наголосив він.
Мішель також заявив про "особисті нападки" у свій бік, які "змушують мене замислитися над значенням і наслідками моїх передвиборчих зобов'язань, яким я присвятив 30 років свого життя, не лише для мене, але й для моїх близьких".
"З усіх цих причин, а також для того, щоб зберегти фокус моєї місії, я не буду балотуватися на європейських виборах", - оголосив голова Євроради, пообіцявши зосередитись на своїх поточних обов'язках до завершення мандату.
Про рішення взяти участь у виборах до Європарламенту Шарль Мішель оголосив на початку січня. На практиці це означало, що в разі обрання лідери ЄС мали знайти йому тимчасову заміну або ж погодитись на те, що виконувати обов'язки голови Євроради буде Віктор Орбан як прем'єр держави, що на той час головуватиме в Раді ЄС.
Хоча у ЗМІ вже почали спекулювати щодо наступника голови Євроради, паралельно з'являлись повідомлення, що про рішення стати євродепутатом Мішель майже нікого не попереджав, викликавши критику в інших лідерів Євросоюзу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Петро Порошенко оголосив план захисту бізнесу від свавілля силовиків і закликав до обговорення
ТОП-НОВИНИ
|У Раді пропонують запровадити щомісячний платіж для бронювання військовозобов'язаних, – ЗМІ
|Франція передала Україні додатково дві реактивні системи залпового вогню LRU
|НБУ зберіг облікову ставку 15% і очікує її незначного зниження з II пів.-2024
|ЄС починає «скринінг України» перед стартом переговорів про вступ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|РФ скорочує експорт зрідженого нафтового газу через санкції - Reuters
|Bloomberg: ЄС вважає, що проживе без контракту на транзит газу між Україною й Росією
|Радник Байдена зустрінеться з главою МЗС Китаю в Таїланді
|Голова Євроради відмовився брати участь у виборах до Європарламенту
|Прем'єр Швеції відмовився від переговорів із Орбаном щодо заявки на вступ до НАТО
|У США вперше стратили засудженого методом удушення азотом
Бізнес
|Уперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі
|Більшість роботодавців змінять програми відпусток у найближчі два роки - дослідження WTW
|Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення
|Британська фірма доставки "звільнила" ШІ після того, як чат-бот образив свою ж компанію
|Meta інвестує мільярди доларів у відеокарти NVIDIA для розробки спільного ШІ
|ЄС таки «дотиснув» Apple — компанія відкриє доступ до NFC-платежів на iPhone стороннім постачальникам
|Японія здійснила успішну посадку космічного модуля SLIM на поверхню Місяця