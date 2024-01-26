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Один з найбільших автовиробників Кореї Hyundai остаточно пішов з Росії
17:19 26.01.2024 |
Корейський автовиробник Hyundai Motor Company завершив продаж двох своїх заводів у Росії місцевій компанії. Про це пише російська редакція Forbes.
Згідно із повідомленням покупця, угоду завершено 24 січня.
Новим власником Хьонде Мотор Мануфактуринг Рус стало місцеве ТОВ "Арт-Фінанс", одна зі структур дилерського холдингу "Авілон". Ця сама компанія навесні 2023 року викупила російський бізнес Volkswagen.
Арт-Фінанс став власником заводу Hyundai у Кам'янці та колишнього заводу GM у Шушарах біля Санкт-Петербурга, який Hyundai купила у 2020 році. Заводи планують перейменувати.
Південнокорейське видання Chosun раніше стверджувало, що вартість угоди становитиме символічні 140 000 вон (близько 4000 гривень). Видання писало, що в угоду, ймовірно, буде включено опціон на зворотний викуп заводу Hyundai Motor протягом двох років.
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