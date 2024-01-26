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Британія перервала переговори про вільну торгівлю з Канадою. Умови гірші, ніж до Brexit
16:57 26.01.2024 |
Переговори між Великою Британією та Канадою щодо торгової угоди після Brexit перервалися після майже двох років консультацій. Про це пише ВВС.
Канада наполягає на тому, щоб Велика Британія послабила заборону на яловичину, оброблену гормонами, яка позбавляє канадських фермерів доступу на британський ринок. Також Канада готується запровадити податки на імпорт британських сирів у розмірі до 245% та нові мита на британські автомобілі.
Британія відмовляється йти на поступки Канаді і виступає проти введення мит, оскільки це означатиме, що торгові умови будуть гіршими, ніж коли взаємна торгівля регулювалася угодою Євросоюзу з Канадою.
Це перший випадок, коли Велика Британія офіційно призупинила переговори із торговим партнером з моменту офіційного виходу з торговельного режиму ЄС у 2021 році.
Торгівля між двома країнами наразі здійснюється відповідно до умов угоди, яку Британія продовжила з часу свого членства в ЄС.
"Ми, як і раніше, відкриті для поновлення переговорів з Канадою в майбутньому, щоб побудувати міцніші торговельні відносини", - прокоментували у пресслужбі британського уряду. І додали, що вже завдано збитків британській економіці та сільськогосподарському сектору після повної лібералізації торгових угод з Австралією та Новою Зеландією.
У Міністерстві торгівлі Канади заявили, що країна "не вестиме переговори щодо угоди, яка невигідна для канадців і невигідна для канадського бізнесу, фермерів і робітників".
Переговори між двома країнами щодо укладання двосторонньої торговельної угоди ведуться з березня 2022 року.
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