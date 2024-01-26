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Грузія та Вірменія підписали угоду про стратегічне партнерство
16:58 26.01.2024 |
Між Грузією та Вірменією оформлено меморандум про встановлення стратегічного партнерства - відповідну угоду у п'ятницю підписали глави урядів двох країн Іраклій Гарібашвілі та Нікол Пашинян.
Про це повідомив проєкт SOVA, пише "Європейська правда".
Пашинян прибув до Тбілісі з робочим візитом 26 січня. Грузія і Вірменія провели чергове засідання грузино-вірменської міжурядової комісії з економічного співробітництва.
Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі зазначив, що про намір підписати меморандум про стратегічну співпрацю обидві країни оголосили ще влітку минулого року.
"Хотів би зазначити, що традиційно, історично ми дуже сильні союзники, друзі, а не просто сусіди. У нас дуже хороше партнерство, відносини, співпраця в усіх напрямках і де-факто можна сказати, що ми вже були стратегічними друзями і стратегічними партнерами", - сказав Гарібашвілі.
Востаннє прем'єр-міністр Вірменії відвідував Грузію в жовтні 2023 року для участі у Форумі шовкового шляху.
Тоді ж відбулася тристороння зустріч прем'єрів Грузії, Вірменії та Азербайджану. Тоді Грузія запропонувала себе як посередника між двома країнами.
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