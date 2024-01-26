Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Колишнього радника Трампа засудили за неповагу до Конгресу

 

Федеральний суд у Вашингтоні 25 січня засудив колишнього торговельного радника Білого дому за президенства Дональда Трампа Пітера Наварро до чотирьох місяців ув'язнення за неповагу до Конгресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Справа щодо Наварро стосується його відмови прийти за повісткою на слухання вже розпущеного спецкомітету Палати представників США, який розслідував обставини штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

У вересні 2023 року суд визнав ексрадника Трампа винним за двома пунктами звинувачень. Прокуратура просила по шість місяців ув'язнення на кожен, але суд об'єднав їх і зменшив покарання до чотирьох місяців позбавлення волі.

Крім того, Наварро також має заплатити 9500 доларів штрафу.

Суддя Амір Мехта відкинув аргументи підсудного про те, що його справа була політично вмотивованою і що він не з'явився в Конгресі за повісткою, пославшись на привілей виконавчої влади Трампа. Наварро майже одразу після вироку суду оскаржив його.

Рішення у його справі стало другою юридичною перемогою "спецкомітету 6 січня" Палати представників США.

Минулого жовтня на основі його матеріалів до чотирьох місяців ув'язнення - так само за неповагу до Конгресу - засудили іншого ексрадника Трампа Стівена Беннона. Його справа наразі перебуває на розгляді в апеляції.

Самому Трампу в серпні 2023 року також оголосили федеральні звинувачення у зв'язку зі штурмом Капітолія.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5825
  0,0573
 0,15
EUR
 1
 40,9161
  0,0324
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6635  0,10 0,26 38,2365  0,05 0,12
EUR 40,9231  0,03 0,07 41,7569  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7400  0,23 0,60 37,7600  0,23 0,61
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес