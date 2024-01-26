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Колишнього радника Трампа засудили за неповагу до Конгресу
13:27 26.01.2024 |
Федеральний суд у Вашингтоні 25 січня засудив колишнього торговельного радника Білого дому за президенства Дональда Трампа Пітера Наварро до чотирьох місяців ув'язнення за неповагу до Конгресу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
Справа щодо Наварро стосується його відмови прийти за повісткою на слухання вже розпущеного спецкомітету Палати представників США, який розслідував обставини штурму Капітолія 6 січня 2021 року.
У вересні 2023 року суд визнав ексрадника Трампа винним за двома пунктами звинувачень. Прокуратура просила по шість місяців ув'язнення на кожен, але суд об'єднав їх і зменшив покарання до чотирьох місяців позбавлення волі.
Крім того, Наварро також має заплатити 9500 доларів штрафу.
Суддя Амір Мехта відкинув аргументи підсудного про те, що його справа була політично вмотивованою і що він не з'явився в Конгресі за повісткою, пославшись на привілей виконавчої влади Трампа. Наварро майже одразу після вироку суду оскаржив його.
Рішення у його справі стало другою юридичною перемогою "спецкомітету 6 січня" Палати представників США.
Минулого жовтня на основі його матеріалів до чотирьох місяців ув'язнення - так само за неповагу до Конгресу - засудили іншого ексрадника Трампа Стівена Беннона. Його справа наразі перебуває на розгляді в апеляції.
Самому Трампу в серпні 2023 року також оголосили федеральні звинувачення у зв'язку зі штурмом Капітолія.
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