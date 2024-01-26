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Мер Амстердама пропонує декриміналізувати кокаїн
10:46 26.01.2024 |
Міська голова Амстердама Фемке Халсема вважає, що продаж і вживання кокаїну та інших наркотиків у Нідерландах не повинні бути кримінальним злочином, позаяк боротьба з наркотиками є "збоченою і контрпродуктивною".
Про це вона заявила в інтерв'ю газеті Financieele Dagblad, повідомляє "Європейська правда".
Халсема вважає, що ринки наркотичних речовин мають регулюватись регулювалися, аби підірвати модель доходів "недобросовісних злочинців".
Мер Амстердама пояснила, що виступає не за "поспішну легалізацію" кокаїну, а за його регулювання. Вона нагадала, що подібне вже відбувається в пілотному проєкті уряду Нідерландів з вирощування канабісу, де той легально постачається до кав'ярень.
"Близько 80% ресурсів нашої поліції витрачається на боротьбу зі злочинами, пов'язаними з наркотиками. У Нідерландах і Бельгії вуличні ціни на кокаїн залишаються незмінними роками. Тож можна лише зробити висновок, що неймовірна кількість зусиль не вплинула на ринок", - пояснює вона.
Як каже Халсема, вона належить до "все більшої групи науковців і управлінців", які вважають "війну з наркотиками" не менш згубною, ніж самі наркотики.
Нідерланди були першопрохідцями в декриміналізації вживання марихуани, починаючи з 1970-х років. У країні склалась практика, за якої людей не карають за споживання й продаж невеликої кількості марихуани, при цьому в країні досі заборонене її вирощування в комерційних цілях.
Крім того, в останні роки в Нідерландах більш консервативне ставлення до марихуани. Амстердам закриває канабіс-кав'ярні та заборонив куріння марихуани на деяких брукованих вулицях, що становлять його історичний центр.
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