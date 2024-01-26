Кожен десятий ФОП у Польщі торік зареєстрували українці

Кількість приватних підприємців з України, зареєстрованих в Польщі, у 2023 році була на понад 67% вищою, ніж у 2022 році. Кожен десятий відкритий у Польщі ФОП був українським.

Як ідеться в даних Rzeczpospolita, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в січні та лютому 2022 року, українці реєстрували у Польщі трохи більше ніж 200 ФОП щомісяця, передає AIN.UA.

У березні їхня кількість зросла до майже 600 компаній, але стрибок кількості реєстрацій настав у наступні місяці. У квітні їхня кількість наблизилася до 1300, а в травні та червні до 1700. У наступні місяці українці реєстрували десь по 2000 компаній.

Початок 2023 року ще більше прискорив цей темп. У березні, а потім у серпні, вересні та жовтні кількість нових приватних підприємців зростала на 2700-2800 щомісяця.

Слабшими були лише грудні 2022 і 2023 років, коли кількість зареєстрованих ФОП була дещо нижчою від 2000.

Унаслідок зростання реєстрацій протягом усього 2023 року в Польщі з'явилося 30 325 нових українських компаній. Це на понад 67% більше, ніж у 2022 році, коли кількість нових підприємців становила 18 139.

Кількість усіх нових реєстрацій ФОП у Польщі досягла позначки 299 300. Це означає, що українські компанії вже становлять понад 10%.

Загалом у 2022-2023 роках українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОП.

Сприяють розвитку українського бізнесу в Польщі також закони. З 2023 року українці можуть реєструвати підприємства в Польщі на таких самих умовах, як і поляки.

Більшість українців працюють у Польщі нижче своїх кваліфікацій та навичок через мовний бар'єр чи визнаність диплома.

Однак зазначається, що зростання кількості українських компаній не справляє особливого враження на польських підприємців. Лише 27% компаній бояться конкуренції з боку українських компаній на польському ринку, тоді як 61% не сприймають це як загрозу.