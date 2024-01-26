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Св. Франциск Асізський
На тлі побоювань, що Трамп повернеться. Волл-стріт вкладає більше коштів у кампанію Гейлі
09:36 26.01.2024 |
Мільярдери та керівники компаній з Волл-стріт фінансують кампанію Ніккі Гейлі на первинних президентських виборах республіканців на тлі тривоги щодо перспективи повернення Дональда Трампа в Білий дім.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Фонд Stand For America Fund, який підтримує Ніккі Гейлі, кандидатку у президенти США на праймеріз республіканської партії та головну суперницю Дональда Трампа, залучив від спонсорів понад 50 млн доларів за останні шість місяців 2023 року. Це приблизно на 5 мільйонів більше, ніж за цей же період зібрав Make America Great Again, фонд який підтримує Трампа .
Видання із посиланням на власні джерела стверджує, що американський бізнес, зокрема керівники компаній з Волл-стріт вкладають кошти у президентську кампанію Гейлі, щоб зупинити спробу Дональда Трампа повернутися в Білий дім.
Стверджується, що американський бізнесмен-мільярдер Кен Лангон, який є головним донором республіканської партії США та співзасновник LinkedIn Рейд Хоффман, який спонсорує демократів, також підтримали Гейлі на тлі тривоги щодо перспективи реваншу Трампа на президентських виборах.
Зазначається, що постійні надходження донорських коштів мають вирішальне значення для того, щоб кампанія Гейлі вижила. Наступні основні праймеріз 24 лютого відбудуться в Південній Кароліні, рідному штаті Гейлі, де Трамп лідирує в опитуваннях приблизно на 30 відсотків.
Праймеріз у США
Праймеріз - це первинні вибори у США, на яких виборці обирають кандидатів у президенти від тієї чи іншої партії. Їх проводять у кожному штаті.
На внутрішньопартійних виборах республіканців в Айові та Нью-Гемпширі переміг Дональд Трамп.
Головним кандидатом від демократів вважається чинний американський лідер Джо Байден.
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