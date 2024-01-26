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ООН не може встановити чи перебували на борту збитого Іл-76 українські полонені
09:31 26.01.2024 |
Організація Об'єднаних Націй (ООН) не може встановити чи перебували на борту збитого у Бєлгородській області літака Іл-76 українські військовополонені.
Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради Безпеки ООН 25 січня.
Вона нагадала, що за даними російської влади, на борту літака перебували 65 українських військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військовослужбовців. І додала, що за даними Києва, літак міг перевозити ракети для російської військової системи.
Дікарло нагадала, що Україна закликала до проведення міжнародного розслідування інциденту.
"ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Очевидно те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну та війни, що триває", - сказала заступниця генсека ООН.
За словами Дікарло, останніми тижнями масштаби та інтенсивність атак на Україну зросли, що вказує на небезпечну траєкторію війни. Вона висловила стурбованість ракетними ударами та обстрілами по цивільних районах, що призводять до загибелі та поранень мирних жителів, а також до руйнування критично важливої інфраструктури.
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