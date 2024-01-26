Салліван і глава МЗС Китаю найближчими днями проведуть переговори в закритому режимі, - FT

Найближчими днями радник із національної безпеки США Джейк Салліван проведе приватну зустріч із міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Дипломати відновлять спілкування "внутрішнім каналом", який відіграв вирішальну роль у стабілізації відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

За словами двох осіб, знайомих із планом, Салліван зустрінеться з Вангом у Таїланді, і це буде їхня перша зустріч після того, як президент Джо Байден зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско в листопаді минулого року.

Минулого року офіційні особи США і Китаю відновили зустрічі на високому рівні, спрямовані на пом'якшення напруженості після того, як розбіжності з питань статусу Тайваню та підозрюваної китайської шпигунської кулі, що пролетіла над США, привели відносини до найнижчого рівня з моменту встановлення дипломатичних зв'язків між країнами в 1979 році.

Але на відміну від зустрічей між секретарями кабінетів міністрів США та їхніми китайськими колегами, про які оголошували заздалегідь, Салліван і Ван провели дві секретні зустрічі - у Відні та на Мальті, - які стали ключовими в підготовці до зустрічі Байдена і Сі в листопаді.

Американські чиновники кажуть, що канал Салліван-Ванг був ефективним, тому що зустрічі відбувалися в приватному порядку без уваги ЗМІ.

Зустріч Саллівана і Вана відбудеться через місяць після того, як Лай Чінг-те переміг на президентських виборах на Тайвані. Китай вважає Лая, який вступить на посаду в травні цього року.

Тайвань залишається одним із найбільш спірних питань у відносинах між країнами. США висловлюють стурбованість напористою військовою активністю Китаю навколо країни. Вони також уважно стежать за тим, як Китай реагуватиме на ситуацію, поки Лай готується до інавгурації.

Китай, який вважає Тайвань своєю суверенною територією, звинувачує США у втручанні у свої внутрішні справи з їхнім підходом до острова, який включає продаж оборонної зброї.

Що передувало

Минулого року лідери США та Китаю домовилися відновити відносини, які перебували у підвішеному стані протягом більшої частини 2023 року.

На початку січня представники оборонних відомств США та Китаю відновили переговори про координацію політики у Пентагоні, а 10 січня заступник радника президента США з нацбезпеки Джон Файнер зустрівся з високопоставленим дипломатом Лю Цзяньчао для "відвертих та конструктивних дискусій".