ЄЦБ зберіг усі три ключові процентні ставки на колишньому рівні

Європейський центральний банк (ЄЦБ) залишив незмінними всі три ключові процентні ставки за підсумками засідання в четвер.

Як ідеться в повідомленні ЄЦБ, базову ставку за кредитами збережено на рівні 4,5%, ставку за депозитами - на рівні 4%, ставку за маржинальними кредитами - 4,75%.

Регулятор зазначає, що останні статдані підтвердили його попередню оцінку середньострокових інфляційних ризиків.

"Тенденція до послаблення базової інфляції триває, і раніше розпочате посилення політики продовжує активно впливати на фінансові умови", - йдеться в повідомленні.

Обмежувальні фінансові умови стримують попит, що сприяє послабленню темпів зростання споживчих цін, зазначають у ЄЦБ.

"Рада керівників ЄЦБ має твердий намір домогтися повернення інфляції до цільового рівня в 2%. Рада вважає, що ключові ставки перебувають на рівні, який, за його підтримання протягом досить тривалого періоду, зробить значний внесок у досягнення цієї мети", - ідеться в пресрелізі.

"Майбутні рішення ЄЦБ забезпечать збереження ключових ставок так довго, як це буде потрібно, на рівнях, що обмежують економічну активність", - також наголошується в заяві.

Регулятор продовжить дотримуватися підходу, за якого рішення щодо рівня ставок і тривалості збереження обмежувальної політики визначають надходженням статданими. Зокрема, це стосується даних про динаміку інфляції та ступеня трансмісії грошово-кредитної політики.

У повідомленні ЄЦБ ідеться також, що портфель паперів, придбаних ним у рамках програми викупу активів (APP), скорочується помірними і передбачуваними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються.

Регулятор продовжить реінвестувати в повному обсязі надходження від погашення паперів, придбаних ним у рамках екстреної програми викупу активів (pandemic emergency purchase programme, PEPP), у першому півріччі 2024 року. З другого півріччя ЄЦБ почне скорочувати портфель викуплених у рамках PEPP паперів у середньому на EUR7,5 млрд на місяць.

Регулятор планує припинити реінвестування надходжень у рамках PEPP до кінця 2024 року.

Керівництво ЄЦБ готове скоригувати всі інструменти для забезпечення повернення інфляції до цільових 2%, наголошується в пресрелізі.

Пара євро/долар за даними на 15:40 кв торгується на рівні $1,0897 порівняно з $1,0887 на закриття попередньої сесії.

