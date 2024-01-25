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Кількість автомобілів у ЄС зросла до 560 на 1 тис. осіб у 2022 році
13:52 25.01.2024 |
Середня кількість легкових автомобілів у Європейському Союзі в розрахунку на 1 тис. населення становить 560, за даними статистичного управління ЄС.
За 10 років цей показник зріс на 14,3% (з 490 машин у 2012 році).
Найбільша кількість автомобілів в Італії - 684 на 1 тис. осіб. Далі йдуть Люксембург (678), Фінляндія (661) і Кіпр (658).
Найнижчі показники в Латвії (414), Румунії (417) та Угорщині (424). При цьому Румунія та Угорщина належать до країн, які продемонстрували найшвидші темпи зростання кількості автомобілів за останнє десятиліття - відповідно на 86% і 41%, зазначається в повідомленні Євростату.
У 2022 році середня кількість сідельних тягачів (до яких прикріплюються напівпричепи) становила 4,8 на 1 тис. жителів ЄС. За десять років показник зріс більш ніж на 45% (із 3,3 машини у 2012 році).
Найвищі показники були зареєстровані в Литві (в середньому 17,3 вантажівки), за нею слідує Польща (12,9), Естонія (9,5), Угорщина (9,3) і Румунія (8,8).
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