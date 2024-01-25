Три сценарії майбутнього для готівки в ЄС

У Євросоюзі заборонять розраховуватись готівкою на суму понад 10 тисяч євро. Такої домовленості, спрямованої на протидію відмиванню грошей, досягли в середині січня 2024 року представники Європарламенту та країн-членів ЄС. Нове правило діятиме у всіх державах, що входять до ЄС, і має, як очікується, закрити лазівки в національних законодавствах, які досі існують.

Тим часом переваги готівки усім очевидні: розплачуватись можна анонімно, легко відстежувати свої витрати, а купюри та монети зазвичай приймають скрізь, де ходить певна валюта. Тому для багатьох німецьких споживачів діє принцип "тільки готівка - це справжні гроші" ("nur Bares ist Wahres").

Три сценарії майбутнього для готівки

Проте Буркгард Бальц (Burkhard Balz), член правління Федерального банку Німеччини (Бундесбанку), застерігає: "Ландшафт засобів оплати у Німеччині та Європі змінюється". Він констатує, що все більше людей вважають за краще платити в цифровому форматі - карткою, за допомогою мобільних додатків смартфонів або "розумних" годинників. Водночас кількість банкоматів скорочується. Тому майбутнє готівки зараз виглядає невизначеним.

17 січня Бундесбанк опублікував дослідження під назвою "Готівка майбутнього", проведене сервісною компанією VDI/VDE Innovation + Technik та інститутом вивчення громадської думки Sinus. У ньому представлено три можливі сценарії розвитку ситуації з готівкою у 2037 році.

Перший описує "гіперцифровий платіжний світ", у якому готівка вже практично зникла з повсякденного життя більшості людей. Можливості зняти її практично не буде, і навіть у супермаркеті чи між друзями платежі здійснюватимуться лише в електронному вигляді.

Другий можливий сценарій - "ренесанс готівки". У світі, який стає дедалі більш цифровим, люди можуть повернутися до звичних купюр і монет або наново відкрити для себе їхні переваги. Третій сценарій - "гібридний світ платежів, що зникає", - також відображає ситуацію, у якій доступ до готівкових грошей постійно погіршується, а їх використання повільно, але все ж сходить нанівець.

Ризики світу електронних платежів

Однак Нільс Наугаузер (Niels Nauhauser), фінансовий експерт Центру захисту прав споживачів (Verbraucherzentrale) у німецькій землі Баден-Вюртемберг, попереджає про ризики сценарію, за якого без цифрових платежів не обійтися. "Під час використання послуг онлайн-платежів часто залишається багато слідів особистих даних, а це вже ризик", - пояснює він.

Зокрема він посилається на право на інформаційне самовизначення. Тому Наугаузер виступає за те, щоб Бундесбанк та Європейський центральний банк (ЄЦБ) зробили все можливе, аби гарантувати споживачам у майбутньому свободу вибору форми платежів. Водночас експерт зазначає, що нині не спостерігається помітних політичних зусиль задля скасування готівки як законного платіжного засобу.

Відмова від готівки - "вразливий сценарій"

Буркгард Бальц із Бундесбанку також вважає сценарії, за яких споживачі все частіше відмовляються від готівки, "вразливими". Зрештою, готівка, додає він, виконує стабілізаційну функцію саме в періоди криз.

Такі аспекти, як IT-безпека та залежність від іноземних провайдерів платіжних сервісів, також можуть бути зоною ризику. "Для Бундесбанку, а також для ЄЦБ та національних Центробанків разом узятих очевидно, що готівка має існувати і в майбутньому", - переконаний Бальц. Однак для Бундесбанку, як і раніше, залишається незрозумілим, які заходи необхідні для досягнення цієї мети. У банку хочуть розпочати активніший діалог з усіма зацікавленими сторонами - законодавцями, банкірами, тими, хто надає платіжні послуги та роздрібними продавцями і, звичайно ж, споживачами. Зрештою, багато гравців напряму й опосередковано впливають на те, який статус готівка матиме в майбутньому і який сценарій розвитку подій у цій сфері буде найбільш імовірним.

Цифровий євро як додаток до готівки?

Поки що залишається туманним, чекає на готівку новий ренесанс чи її значення поступово зменшуватиметься. Нільс Наугаузер упевнений, що німецький Бундесбанк і ЄЦБ у будь-якому разі мають підготуватися до всіх варіантів розвитку подій: "У майбутньому ще більш важливо, щоб існував і законний цифровий засіб платежу, такий як цифровий євро".

Фінансова влада, яка відповідає за стабільність у Єврозоні, обговорює цей проєкт уже кілька років. На її думку, цифровий євро міг би стати своєрідним електронним доповненням до готівкових грошей - перенісши якнайбільше функцій готівкових платежів у цифровий світ. Однак поки що не вирішено, чи буде його запроваджено і коли саме. Буркгард Бальц із Бундесбанку очікує, що це станеться не раніше 2029 року.