У Фінляндії заявляють про спроби РФ дестабілізувати кордон

Попри закриті пункти пропуску на кордоні Росії та Фінляндії, мігранти продовжують спроби перетнути його у бік останньої. Як заявила в четвер, 25 січня, в інтерв'ю виданню RND глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, минулого тижня в її країну з боку РФ проникли 15 іноземців. "Це не лише незаконно. За температури в мінус 20 градусів і глибокого снігу це ще й украй небезпечно", - застерегла вона.

За словами Валтонен, уже кілька тижнів Фінляндія відчуває проблеми на своєму східному кордоні, "тому що Росія спеціально мобілізує людей із третіх країн і відправляє їх до Фінляндії та ЄС". "Нам варто очікувати, що Росія й надалі намагатиметься дестабілізувати Фінляндію та Європу", - вважає очільниця фінської дипломатії.

Шляхи вирішення кризи з мігрантами з РФ на фінському кордоні

Поточну ситуацію з безпекою вона назвала серйозною і закликала шукати шляхи її вирішення на європейському рівні. "Ми охороняємо не лише фінський кордон, а й кордони ЄС і НАТО. Коли така держава, як Росія, використовує людей для ведення гібридної війни, наших нинішніх законів недостатньо, щоб протистояти цьому відповідно до Конвенції про права людини", - попередила фінська міністерка.

Еліна Валтонен нагадала, що Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex не має мандата на те, щоб перешкоджати перетину кордонів ЄС мігрантами. "Frontex займається тим, що впускає всіх, і тому не надає нам реальної допомоги в захисті від гібридної війни Росії. Тому необхідно надати Frontex можливість запобігати нелегальному в'їзду в країну", - закликала дипломатка. Як приклад вона навела Норвегію, яка не є членом ЄС, але "широко відома тим, що дотримується прав людини". Норвегія може зупиняти нелегальних мігрантів на кордоні, "цього хочемо і ми теж", заявила Валтонен.

11 січня Фінляндія оголосила про рішення з міркувань безпеки залишити кордон із Росією закритим до 11 лютого.

Загроза диверсій у ЄС з боку мігрантів із РФ

За словами Валтонен, уряд Фінляндії маєє дані стосовно того, що серед мігрантів, які перебираються в її країну з боку Росії, багато людей із кримінальним минулим. "Росіяни навіть надсилають нам людей, які були замішані у воєнних злочинах. Ми не знаємо, які угоди уклали ці люди з російською владою. Але деякі з них заявили фінській владі, що займається питаннями біженців, що Росія відправила б їх воювати в Україну, якби вони не перетнули кордон", - розповіла глава МЗС Фінляндії.

За її оцінкою, є серйозний ризик того, що мігранти, які потрапили з РФ до Фінляндії, а потім загубилися в країні, можуть бути задіяні Москвою для шпигунства або вчинення диверсій у ЄС.

Вихід фінського бізнесу з Росії

Коментуючи вихід фінських компаній з російського ринку після початку війни в Україні, Еліна Валтонен підкреслила: "Війні в Україні не видно кінця, і фінські компанії не повернуться в Росію для ведення бізнесу ні наступного місяця, ні наступного року. Ніхто не знає, що станеться через кілька років. Але фінські компанії, ймовірно, будуть не першими, хто повернеться в Росію".

Відповідаючи на запитання про те, чи вважає вона достатніми заходи зі збільшення оборонних витрат в ЄС, дипломатка вказала: "Росія розуміє тільки силу. Нам потрібна надійна стратегія стримування, як на європейському рівні, так і на рівні НАТО. Ми ще не наблизилися до цього. Нам потрібно зробити набагато, набагато більше. Незалежно від результату виборів у США".