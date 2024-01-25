Громадяни Китаю інвестують у біткоїн через проблеми на фондовому ринку

Жителі Китайської Народної Республіки (КНР) побоюються посилення кризи на фондовому ринку країни. З цієї причини вони вкладаються в заборонені державною владою криптоактиви, повідомляє Reuters.

Представники ЗМІ розповіли історію одного з учасників фінансового сектора Шанхая Ділана Ріна. Чоловік заявив, що почав вкладати кошти в біткоїни, коли помітив тенденцію до зниження на фондовому ринку і в економіці Китаю.

За словами Ріна, всі операції з інвестування він робив таємно. Для купівлі криптовалюти чоловік купував банківські картки невеликих фінансових установ. Кожну транзакцію він обмежував сумою в 50 000 юанів (близько $7000), щоб уникнути перевірок.

Аналітики зазначають, що подібних історій у Китаї - мільйони. Фінансово освічені люди намагаються диверсифікувати активи, оскільки бачать погіршення ситуації в економіці та на фондовому ринку, зазначають ЗМІ. Для цього вони використовують правові «лазівки», що залишилися в законі, на думку журналістів.

Хоча на материковому Китаї торгівля криптовалютами заборонена, а обіг капіталу суворо регулюється владою, у громадян все ще є деякі можливості для таємного придбання активів, вважають ЗМІ. Цьому сприяє фінансова політика керівництва Гонконгу, яке просуває правове прийняття криптогалузі, зазначають аналітики.

Видання стверджує, що громадяни Китаю використовують свою квоту на купівлю іноземної валюти в розмірі $50 000 на рік для інвестування в цифрові активи. Причому офіційно ці гроші можна витрачати тільки на закордонні поїздки або освіту.

«У міру того як роздрібні інвестори спрямовуються до криптовалют, китайські брокери та фінансові установи не відстають від них. Не маючи можливостей для зростання у себе вдома, багато хто з них вивчає варіант ведення бізнесу, пов'язаного з цифровими активами, у Гонконзі», - заявив журналістам Bloomberg один із керівників біржі в Гонконзі.

У жовтні 2023 року аналітична платформа Chainalysis представила звіт, що містить дані про криптовалютний ринок Східної Азії. На думку експертів, Китай може використовувати ринок Гонконгу як «випробувальний полігон для зближення з криптовалютами».







