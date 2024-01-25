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АНАЛІТИКА

ЗМІ: США просять Китай допомогти з хуситами, які атакують кораблі у Червоному морі

 

США звернулися до Китаю з проханням закликати Іран вплинути на єменських хуситів, які нападають на комерційні судна в Червоному морі.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, за останні три місяці американські урядовці неодноразово порушували це питання з представниками Китаю, просячи їх передати Ірану попередження, щоб той не розпалював напруженість на Близькому Сході.

Зокрема, цю проблему обговорювали радник з національної безпеки США Джейк Салліван, його заступник Джон Файнер, а також держсекретар США Ентоні Блінкен.

Водночас, як зазначає видання, у США не побачили жодних ознак того, що у Китаю є бажання допомогти з цією проблемою.

Один з посадовців заявив, що США продовжуватимуть порушувати питання Ірану і нападів хуситів перед Пекіном, але він не має оптимізму щодо того, що ставлення Китаю зміниться.

Інший американський чиновник сказав, що є "деякі ознаки" залучення Китаю до цього питання, але не значною мірою.

Американські посадовці сподівалися, що Пекін вживе заходів, оскільки розглядає напади хуситів як загрозу своїм комерційним інтересам, враховуючи, що Червоне море є критично важливим маршрутом для китайського експорту в Європу.

Як повідомлялось, у ніч проти 23 січня сили США та Великої Британії за підтримки союзників з Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів завдали ударів по восьми об'єктах хуситів в районах Ємену. З британського боку в операції були задіяні чотири винищувачі Typhoon і два танкери Voyager.

Ці удари стали відповіддю на неодноразові атаки хуситів у Ємені, які підтримують терористичне угруповання ХАМАС, на комерційні судна в Червоному морі нібито через їхній зв'язок з Ізраїлем і США.
 

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