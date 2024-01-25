Фінансові новини
- |
- 25.01.24
- |
- 17:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Байден закликає Конгрес схвалити продаж F-16 Туреччині
09:22 25.01.2024 |
Президент США Джо Байден напередодні направив листа лідерам ключових комітетів Конгресу, в якому поінформував їх про свій намір офіційно розпочати процес продажу літаків F-16 Туреччині, як тільки Анкара остаточно затвердить заявку Швеції на вступ до НАТО.
Як пише "Європейська правда", про це стало відомо агентству Reuters від джерел.
За словами одного з американських посадовців, у листі до республіканських і демократичних членів комітетів у закордонних справах Сенату і Палати представників Байден закликав Конгрес схвалити продаж винищувачів Туреччині "без зволікань".
Перед цим Білий дім надіслав листа членам Конгресу із закликом схвалити продаж Туреччині літаків F-16 і модернізаційних комплектів на суму 20 мільярдів доларів, повідомили агентству чотири джерела.
Як зазначають співрозмовники, адміністрація Байдена ще офіційно не повідомила Конгрес про плани продажу літаків Туреччині.
Затримка з ратифікацією шведської заявки з боку Туреччини була головною перешкодою для отримання схвалення Конгресу на угоду з продажу винищувачів.
Законодавці заявили, що перед тим, як схвалити продаж, вони чекають на схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО - в тому числі на підпис президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Нагадаємо, Великі національні збори Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалили ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.
Ердоган періодично вимагав, аби Конгрес США схвалив постачання Анкарі американських винищувачів F-16.
Туреччина та Угорщина залишаються єдиними союзниками в НАТО, які ще не ратифікували членство Швеції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ зберіг облікову ставку 15% і очікує її незначного зниження з II пів.-2024
ТОП-НОВИНИ
|ЄС починає «скринінг України» перед стартом переговорів про вступ
|ПАРЄ ухвалила рішення щодо українських дітей у РФ та в Європі
|Нафтопереробний завод у російському Туапсе атакували безпілотники СБУ - джерело
|Британія запропонувала Шольцу вихід з дилеми щодо Taurus, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Глава Міноборони Німеччини не чув про ідею Британії обміняти Taurus на Storm Shadow
|ЄЦБ зберіг усі три ключові процентні ставки на колишньому рівні
|Сенат Італії схвалив надання військової допомоги Україні в 2024 році
|Новий голова ОБСЄ анонсував візит в Україну
|До Коаліції дронів приєдналися Швеція та Велика Британія - Міноборони України
|ЄС починає «скринінг України» перед стартом переговорів про вступ
|Bloomberg: Угорщина вже не проти військового фонду ЄС для України на 5 млрд євро
Бізнес
|Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення
|Британська фірма доставки "звільнила" ШІ після того, як чат-бот образив свою ж компанію
|Meta інвестує мільярди доларів у відеокарти NVIDIA для розробки спільного ШІ
|ЄС таки «дотиснув» Apple — компанія відкриє доступ до NFC-платежів на iPhone стороннім постачальникам
|Японія здійснила успішну посадку космічного модуля SLIM на поверхню Місяця
|Команда з Кореї розробила ШІ для управління промисловими роботами
|На форумі в Давосі тема штучного інтелекту перевершила криптовалюти