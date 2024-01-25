Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: Байден закликає Конгрес схвалити продаж F-16 Туреччині

 

Президент США Джо Байден напередодні направив листа лідерам ключових комітетів Конгресу, в якому поінформував їх про свій намір офіційно розпочати процес продажу літаків F-16 Туреччині, як тільки Анкара остаточно затвердить заявку Швеції на вступ до НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо агентству Reuters від джерел.

За словами одного з американських посадовців, у листі до республіканських і демократичних членів комітетів у закордонних справах Сенату і Палати представників Байден закликав Конгрес схвалити продаж винищувачів Туреччині "без зволікань".

Перед цим Білий дім надіслав листа членам Конгресу із закликом схвалити продаж Туреччині літаків F-16 і модернізаційних комплектів на суму 20 мільярдів доларів, повідомили агентству чотири джерела.

Як зазначають співрозмовники, адміністрація Байдена ще офіційно не повідомила Конгрес про плани продажу літаків Туреччині.

Затримка з ратифікацією шведської заявки з боку Туреччини була головною перешкодою для отримання схвалення Конгресу на угоду з продажу винищувачів.

Законодавці заявили, що перед тим, як схвалити продаж, вони чекають на схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО - в тому числі на підпис президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Нагадаємо, Великі національні збори Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалили ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Ердоган періодично вимагав, аби Конгрес США схвалив постачання Анкарі американських винищувачів F-16.

Туреччина та Угорщина залишаються єдиними союзниками в НАТО, які ще не ратифікували членство Швеції.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5825
  0,0573
 0,15
EUR
 1
 40,9161
  0,0324
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5667  0,06 0,15 38,1896  0,07 0,19
EUR 40,9513  0,11 0,26 41,7700  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5150  0,03 0,08 37,5300  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес