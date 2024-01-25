Фінансові новини
- |
- 25.01.24
- |
- 17:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США збільшують виробництво збагаченого урану: причина
09:16 25.01.2024 |
США планують розширити систему виробництва низькозбагаченого урану. Це дозволить знизити залежність від Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yomiuri.
Кетрін Хафф, помічник міністра з ядерної енергетичної політики, заявила, що Міністерство енергетики США планує розширити систему виробництва низькозбагаченого урану, яке використовується як паливо на атомних станціях і електростанціях. Це знизить залежність від Росії,
США планують працювати з Японією, Великобританією, Францією та Канадою над створенням міжнародної мережі постачань. Проект коштуватиме приблизно 2,2 млрд доларів, і допоможе американським компаніям розширити свої потужності.
У грудні минулого року Японія, США, Великобританія, Франція та Канада оголосили про спільну декларацію про поетапну відмову від низькозбагаченого урану з Росії, заявивши, що вони мають намір інвестувати понад 4,2 млрд доларів у США, які взяли на себе ініціативу.
"Росія без вагань використовує енергію як "зброю" проти інших країн, - сказала Хафф. - Росії не можна довіряти як джерелу енергії, і їй потрібний стабільний міжнародний ланцюжок поставок".
Санкції проти ядерної галузі РФ
Як ми вже повідомляли, США планують виготовляти уранове паливо самостійно, щоб зменшити залежність від Росії.
До речі, президент України Володимир Зеленський закликав ЄС накласти санкції на "Росатом" та атомну промисловість РФ
Також ми писали, що Конгрес США підтримав законопроект щодо заборони закупівлі ядерного палива в Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ зберіг облікову ставку 15% і очікує її незначного зниження з II пів.-2024
ТОП-НОВИНИ
|ЄС починає «скринінг України» перед стартом переговорів про вступ
|ПАРЄ ухвалила рішення щодо українських дітей у РФ та в Європі
|Нафтопереробний завод у російському Туапсе атакували безпілотники СБУ - джерело
|Британія запропонувала Шольцу вихід з дилеми щодо Taurus, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Глава Міноборони Німеччини не чув про ідею Британії обміняти Taurus на Storm Shadow
|ЄЦБ зберіг усі три ключові процентні ставки на колишньому рівні
|Сенат Італії схвалив надання військової допомоги Україні в 2024 році
|Новий голова ОБСЄ анонсував візит в Україну
|До Коаліції дронів приєдналися Швеція та Велика Британія - Міноборони України
|ЄС починає «скринінг України» перед стартом переговорів про вступ
|Bloomberg: Угорщина вже не проти військового фонду ЄС для України на 5 млрд євро
Бізнес
|Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення
|Британська фірма доставки "звільнила" ШІ після того, як чат-бот образив свою ж компанію
|Meta інвестує мільярди доларів у відеокарти NVIDIA для розробки спільного ШІ
|ЄС таки «дотиснув» Apple — компанія відкриє доступ до NFC-платежів на iPhone стороннім постачальникам
|Японія здійснила успішну посадку космічного модуля SLIM на поверхню Місяця
|Команда з Кореї розробила ШІ для управління промисловими роботами
|На форумі в Давосі тема штучного інтелекту перевершила криптовалюти