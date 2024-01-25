Як Брюссель хоче зміцнити економічну безпеку ЄС

Європейська комісія в середу, 24 січня, презентувала пакет заходів зі зміцнення економічної безпеки Європейського Союзу в умовах війни Росії проти України і зростання геополітичної напруженості.

Пропонується кроки у п'яти сферах: посилення перевірки іноземних інвестицій у ЄС, виявлення безпекових ризиків, пов'язаних з інвестиціями ЄС у третіх країнах, підвищення ефективності контролю за експортом товарів подвійного призначення, підвищення безпеки наукових досліджень у ЄС та посилення підтримки розробок технологій подвійного призначення.

Посилення перевірки іноземних інвестицій

За всієї вигідності іноземних інвестицій, деякі з них можуть становити ризик для безпеки і громадського порядку в Євросоюзі, попереджають у Єврокомісії. Вона пропонує узгодити загальний механізм відбору іноземних інвесторів на рівні ЄС, визначити сектор, у якому всі країни візьмуть на себе зобов'язання перевіряти зарубіжні інвестиції, а також запровадити перевірки інвесторів у ЄС, які контролюються особами з третіх країн. "Ми хочемо зосередитися на більш ризикованих угодах, водночас витрачаючи менше часу і ресурсів на угоди зі зниженим ризиком", - пояснив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, представляючи пакет заходів.

Оцінка ризиків вихідних інвестицій

ЄС - один із найбільших іноземних інвесторів у світі. При цьому Єврокомісія фіксує зростаюче занепокоєння з приводу вихідних інвестицій у певні передові технології. Йдеться про розробки, які можуть посилити військовий і розвідувальний потенціал суб'єктів, здатних використати їх проти Євросоюзу або для підриву міжнародної безпеки.

Проблема в тому, вказують у Брюсселі, що наразі вихідні інвестиції не відстежують і не контролюють ані на рівні ЄС, ані на рівні його країн. "Першим кроком стане створення бази даних, що є серйозним завданням. Ми пропонуємо зосередитися на вузькому списку чутливих технологій, таких як штучний інтелект, новітні напівпровідники, квантові та біотехнології", - пояснив Домбровскіс.

Аналіз охоплює консультації із зацікавленими сторонами, річний моніторинг і оцінку вихідних інвестицій на національному рівні, за результатами яких буде підготовлено спільний звіт. На його підставі Євросоюз вирішить, чи потрібно вживати додаткових заходів і якщо так, то яких.

Ефективний контроль за експортом товарів подвійного призначення

Складний геополітичний контекст і конкретно війна Росії проти України вимагають єдиного підходу до експорту товарів як цивільного, так і оборонного призначення на рівні ЄС, заявили в Єврокомісії. Серед таких товарів - передова електроніка, отрутохімікати, ядерні та ракетні технології. "Ми не хочемо, щоб вони потрапили в погані руки і зрештою підірвали безпеку ЄС або всього світу", - сказав Домбровскіс.

Єврокомісія пропонує короткострокові та середньострокові заходи при повному дотриманні правил на рівні ЄС і міжнародному рівні. Домбровскіс зазначив, що деякі країни - зокрема, Росія - блокують міжнародні рішення щодо нових товарів, які підлягають експортному контролю: "Це створює лазівки, які ми не можемо собі дозволити".

Підтримка розробок технологій з потенціалом подвійного призначення

Багато ключових для економічної безпеки та стратегічної автономії ЄС технологій мають подвійне призначення, тому Єврокомісія пропонує посилити підтримку наукових досліджень у цій сфері. Вона проаналізувала наявні програми їхнього фінансування Євросоюзом у нових геополітичних умовах та оцінила адекватність. Тепер державні органи, громадянське суспільство, промисловість і наукові кола можуть висловити свою думку під час відкритих публічних консультацій, щоб визначити подальші кроки Єврокомісії в цьому напрямку.

Підвищення безпеки наукових досліджень у ЄС

У нинішній геополітичній ситуації відкритість і безмежна співпраця в галузі досліджень та інновацій можуть стати слабким місцем, переконані в Брюсселі: результати такого співробітництва можуть бути використані в третіх країнах у військових цілях або для порушення фундаментальних цінностей. Крім того, є ризик, що виші та дослідницькі інститути можуть потрапити під вплив авторитарних держав.

При цьому рівень обізнаності про ці ризики в країнах ЄС різний. Єврокомісія пропонує загальний підхід до міжнародного наукового співробітництва за принципом "відкрито настільки, наскільки можливо, закрито настільки, наскільки необхідно".

Перший крок до економічної безпеки

20 червня 2023 року Єврокомісія та Високий представник із закордонних справ і політики безпеки представили Європейську стратегію економічної безпеки. Її мета - оцінити й усунути ризики, зберігаючи за ЄС статус одного з найбільш відкритих і привабливих місць для бізнесу та інвестицій.

Галузі, в яких необхідно оцінити ризики для економічної безпеки, - це ланцюжки поставок, включно з енергетикою, фізичною і кібербезпекою критичної інфраструктури, технологічною безпекою і витоком технологій, а також використання економічних залежностей як зброї. Загалом підхід Євросоюзу до економічної безпеки передбачає підвищення своєї конкурентоспроможності, захист від ризиків і партнерство з максимально широким колом країн для просування спільних інтересів економічної безпеки.