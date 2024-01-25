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Понад 3 трильйони доларів незаконних коштів пройшло через світову фінансову систему у 2023 році
23:40 24.01.2024 |
У 2023 році через глобальну фінансову систему пройшло близько 3,1 трлн дол незаконних коштів, які використовуються для фінансування злочинності.
Про це йдеться у звіті фондової біржі Nasdaq.
Зазначається, що незаконні кошти, відмиті через глобальну фінансову систему, найчастіше спрямовували на торгівлю людьми й наркотиками та фінансування тероризму.
Загалом з понад 3 трлн дол незаконних коштів Nasdaq виявив, що 782,9 млрд дол були пов'язані з обігом наркотиків, а 346,7 млрд дол - з торгівлею людьми. Крім того, у звіті підкреслюється, що близько 11,5 млрд дол було використано для фінансування тероризму.
Також понад 485 млрд дол було втрачено через шахрайські схеми та банківські махінації.
Крім висвітлення приголомшливих масштабів фінансових злочинів, у звіті представлені думки про те, як краще розв'язувати проблему.
"Цей звіт є важливим кроком до розуміння масштабів фінансових злочинів. Об'єднавши цифри з перспективами фінансових установ та історіями людського впливу, тепер ми маємо глибоке уявлення про повний масштаб проблеми. Фінансові установи знаходяться на передовій запобігання фінансовим злочинам і захисту клієнтів від шкоди, але вони не можуть зробити це поодинці. Саме тому ми знаходимося в авангарді об'єднання всієї екосистеми, щоб розробити нові способи розв'язання цієї проблеми", - сказав виконавчий віце-президент Nasdaq з питань боротьби з фінансовими злочинами Брендан Бразерс.
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