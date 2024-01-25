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Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про конфіскацію активів РФ на користь України
23:08 24.01.2024 |
Комітет із закордонних справ Сенату США схвалив законопроєкт, що допоможе Вашингтону конфіскувати російські активи та передати їх Україні для відбудови після руйнувань, спричинених розв'язаною Росією війною.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Комітет сьогодні, 24 січня, підтримав 20 голосами "закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців", йдеться у повідомленні.
Якщо закон буде ухвалений Сенатом і Палатою представників та підписаний президентом Джо Байденом, то він відкриє шлях для першої в історії США конфіскації активів Центрального банку країни, з якою він не перебуває у стані війни.
Голова комітету Демократичної партії з міжнародних відносин сенатор Бен Кардін з оптимізмом дивився на те, що законопроєкт стане законом, зазначивши, що він користується широкою підтримкою як з боку демократів та республіканців у Сенаті та Палаті представників, так і з боку адміністрації Байдена.
Комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив аналогічний законопроєкт, що також отримав переважну підтримку обох партій.
Зазначається, що ЄС, США, Японія та Канада заморозили близько 300 мільярдів доларів активів російського Центрального банку у 2022 році, коли РФ вторглася в Україну.
Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 22 січня під час виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС закликав колег з Європейського Союзу надати Україні більше зброї, конфіскувати активи РФ і закрити шляхи обходу санкцій.
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