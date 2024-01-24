Фінансові новини
- |
- 24.01.24
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Орбан запевнив генсека НАТО, що хоче ратифікації вступу Швеції «за першої можливості»
16:00 24.01.2024 |
Віктор Орбан, прем'єр Угорщини, яка залишається фактично єдиною перепоною для вступу Швеції у НАТО, запевнив генсека Єнса Столтенберга, що підтримує членство країни в Альянсі і закликає парламент завершити ратифікацію "за першої ж можливості".
Про це йшлося у телефонній розмові Орбана та Столтенберга у середу, про яку вони розповіли у Twitter (Х), пише "Європейська правда".
Орбан запевнив, що у розмові підтвердив підтримку угорським урядом членства Швеції в НАТО.
"Я також підкреслив, що ми продовжимо закликати Національні збори Угорщини проголосувати за вступ Швеції і завершити ратифікацію за першої ж можливості", - написав угорський прем'єр.
Столтенберг назвав розмову з Орбаном "доброю" і привітав "чітку підтримку прем'єр-міністра і його уряду щодо членства Швеції в НАТО".
"Я з нетерпінням очікую на ратифікацію, щойно парламент (Угорщини. - Ред.) знову збереться", - зазначив генсек Альянсу.
Нагадаємо, парламент Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалив ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.
Для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції свій підпис під рішенням ще має поставити президент Реджеп Таїп Ердоган.
Досі, окрім Туреччини, вступ Швеції в НАТО не схвалила Угорщина, яка обіцяла, що буде "не останньою" в цьому процесі.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок запросив свого шведського колегу до Будапешта, щоб обговорити заявку. Але міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом, коментуючи запрошення Орбана, сказав, що наразі для таких переговорів немає причин.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Лещенко проти біженців: Чи допоможе Європа Банковій повертати українців додому
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль: Фіцо пообіцяв не блокувати продаж зброї Україні й підтримати 50 млрд євро
|НАБУ довелося достроково завершити слідство у справі Микитася про арсенали
|США мають намір виділити майже 12 млрд доларів Україні
|Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Україна і Польща в березні відновлять міжурядові консультації
|Орбан запевнив генсека НАТО, що хоче ратифікації вступу Швеції «за першої можливості»
|СПГ-термінали у Греції забезпечать газом Молдову та Україну?
|Держборг єврозони в III кв.-2023 скоротився до 89,9% ВВП, Євросоюзу - до 82,6% ВВП
|Одна з найбільших бірж Європи стане партнером України в залученні інвестицій
|Шмигаль: Фіцо пообіцяв не блокувати продаж зброї Україні й підтримати 50 млрд євро
Бізнес
|Японія здійснила успішну посадку космічного модуля SLIM на поверхню Місяця
|Команда з Кореї розробила ШІ для управління промисловими роботами
|На форумі в Давосі тема штучного інтелекту перевершила криптовалюти
|Суд не задовільнив клопотання Apple — Watch Series 9 й Ultra 2 тепер продаватимуться з вимкненим моніторингом кисню в крові
|Авіарегулятор США завершив перевірку перших 40 літаків Boeing 737 MAX 9
|Adobe Premiere Pro отримав нові функції редагування звуку на базі ШІ
|Google написала «Конституцію робота». Вона обіцяє, що АІ-дроїди не вбиватимуть людей