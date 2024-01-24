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АНАЛІТИКА

Орбан запевнив генсека НАТО, що хоче ратифікації вступу Швеції «за першої можливості»

 

Віктор Орбан, прем'єр Угорщини, яка залишається фактично єдиною перепоною для вступу Швеції у НАТО, запевнив генсека Єнса Столтенберга, що підтримує членство країни в Альянсі і закликає парламент завершити ратифікацію "за першої ж можливості".

Про це йшлося у телефонній розмові Орбана та Столтенберга у середу, про яку вони розповіли у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Орбан запевнив, що у розмові підтвердив підтримку угорським урядом членства Швеції в НАТО.

"Я також підкреслив, що ми продовжимо закликати Національні збори Угорщини проголосувати за вступ Швеції і завершити ратифікацію за першої ж можливості", - написав угорський прем'єр.

Столтенберг назвав розмову з Орбаном "доброю" і привітав "чітку підтримку прем'єр-міністра і його уряду щодо членства Швеції в НАТО".

"Я з нетерпінням очікую на ратифікацію, щойно парламент (Угорщини. - Ред.) знову збереться", - зазначив генсек Альянсу.

Нагадаємо, парламент Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалив ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції свій підпис під рішенням ще має поставити президент Реджеп Таїп Ердоган.

Досі, окрім Туреччини, вступ Швеції в НАТО не схвалила Угорщина, яка обіцяла, що буде "не останньою" в цьому процесі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок запросив свого шведського колегу до Будапешта, щоб обговорити заявку. Але міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом, коментуючи запрошення Орбана, сказав, що наразі для таких переговорів немає причин.
Ключові теги: Eujhobyf
 

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