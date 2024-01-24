Фінансові новини
- |
- 24.01.24
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держборг єврозони в III кв.-2023 скоротився до 89,9% ВВП, Євросоюзу - до 82,6% ВВП
15:50 24.01.2024 |
Сумарний державний борг 20 країн єврозони на кінець третього кварталу 2023 року становив 89,9% ВВП порівняно з 90,3% ВВП трьома місяцями раніше і 92,2% рік тому, за даними статистичного управління Європейського союзу.
Держборг 27 держав Європейського союзу на кінець вересня становив 82,6% ВВП, зменшившись із 83% на кінець червня і з 84,6% роком раніше.
Найзначніший рівень держборгу в третьому кварталі було зафіксовано у Греції - 165,5% ВВП. Водночас у червні 2023 року він становив 167,1%, у вересні 2022 року - 177,5%.
Далі за розміром зобов'язань ідуть Італія (140,6% ВВП), Франція (111,9%), Іспанія (109,8%), Бельгія (108%) і Португалія (107,5%).
При цьому найнижчі показники в Естонії (18,2% ВВП), Болгарії (21%), Люксембурзі (25,7%), Швеції (29,7%) і Данії (30,1%).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Лещенко проти біженців: Чи допоможе Європа Банковій повертати українців додому
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль: Фіцо пообіцяв не блокувати продаж зброї Україні й підтримати 50 млрд євро
|НАБУ довелося достроково завершити слідство у справі Микитася про арсенали
|США мають намір виділити майже 12 млрд доларів Україні
|Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Україна і Польща в березні відновлять міжурядові консультації
|Орбан запевнив генсека НАТО, що хоче ратифікації вступу Швеції «за першої можливості»
|СПГ-термінали у Греції забезпечать газом Молдову та Україну?
|Держборг єврозони в III кв.-2023 скоротився до 89,9% ВВП, Євросоюзу - до 82,6% ВВП
|Одна з найбільших бірж Європи стане партнером України в залученні інвестицій
|Шмигаль: Фіцо пообіцяв не блокувати продаж зброї Україні й підтримати 50 млрд євро
Бізнес
|Японія здійснила успішну посадку космічного модуля SLIM на поверхню Місяця
|Команда з Кореї розробила ШІ для управління промисловими роботами
|На форумі в Давосі тема штучного інтелекту перевершила криптовалюти
|Суд не задовільнив клопотання Apple — Watch Series 9 й Ultra 2 тепер продаватимуться з вимкненим моніторингом кисню в крові
|Авіарегулятор США завершив перевірку перших 40 літаків Boeing 737 MAX 9
|Adobe Premiere Pro отримав нові функції редагування звуку на базі ШІ
|Google написала «Конституцію робота». Вона обіцяє, що АІ-дроїди не вбиватимуть людей