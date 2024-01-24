Держборг єврозони в III кв.-2023 скоротився до 89,9% ВВП, Євросоюзу - до 82,6% ВВП

Сумарний державний борг 20 країн єврозони на кінець третього кварталу 2023 року становив 89,9% ВВП порівняно з 90,3% ВВП трьома місяцями раніше і 92,2% рік тому, за даними статистичного управління Європейського союзу.

Держборг 27 держав Європейського союзу на кінець вересня становив 82,6% ВВП, зменшившись із 83% на кінець червня і з 84,6% роком раніше.

Найзначніший рівень держборгу в третьому кварталі було зафіксовано у Греції - 165,5% ВВП. Водночас у червні 2023 року він становив 167,1%, у вересні 2022 року - 177,5%.

Далі за розміром зобов'язань ідуть Італія (140,6% ВВП), Франція (111,9%), Іспанія (109,8%), Бельгія (108%) і Португалія (107,5%).

При цьому найнижчі показники в Естонії (18,2% ВВП), Болгарії (21%), Люксембурзі (25,7%), Швеції (29,7%) і Данії (30,1%).

