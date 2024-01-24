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АНАЛІТИКА

У Болгарії взялись за конфіскацію російського туристичного курорту на узбережжі

У Болгарії взялись за конфіскацію російського туристичного курорту на узбережжі

 

У Болгарії депутати з правлячої більшості готують закон, який дозволить забрати російський туристичний курорт "Камчія" і передати його під контроль держави, інформує Euractive.

"Курорт "Камчія", який рекламується як "освітній, культурний, рекреаційний, спортивний, оздоровчий, діловий і конгрес-туризм", належить російській столиці Москві, але управляється в Болгарії громадянами Болгарії, які формально не підпадають під санкції ЄС", - пише Euractive.

Депутат від коаліції "Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія" Івайло Мірчев зазначає, що курорт діє як російський анклав на болгарському узбережжі вже понад 14 років.

"Законодавча ініціатива давно назріла, особливо з огляду на триваючу війну Росії в Україні. Міжнародні санкції проти Росії діють з 2014 року, і нові санкції приймаються у відповідь на невпинну агресію Росії", - сказав Мірчев.

Він додав, що для того, щоб Болгарія виконала свої зобов'язання щодо дотримання міжнародних санкцій, необхідно прийняти спеціальний закон.

Журналісти зазначають, що незадовго до початку повномасштабної війни в Україні глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російський центр "Камчія" може бути використаний для поширення російського впливу в Європі. Крім того, департамент майна Москви звернувся з проханням призначити директора російської нафтової компанії Лукойл керівником центру "Камчія". Директива Москви з'явилася на тлі блокування та конфіскації російської власності в інших країнах ЄС.

Згідно з останніми даними, опублікованими владою Болгарії в 2019 році, близько 300 000 росіян володіють понад 500 000 об'єктів нерухомості в Болгарії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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