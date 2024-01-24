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Латвія передасть Україні нову партію автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв
10:23 24.01.2024 |
Уряд Латвії ухвалив рішення безоплатно передати Україні ще одну партію автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.
Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".
За даними порталу, дев'ять автомобілів призначені для армійських частин Міноборони України, комунального медичного підприємства в Ізюмському районі Харківської області, Арбузинській сільраді Миколаївської області, військовій частині Нацгвардії, Кам'янець-Подільській райраді Хмельницької області та Китайгородській сільраді Хмельницької області.
Загалом Латвія передасть Україні партію з 14 автівок, загальна ринкова вартість яких становить понад 100 тисяч євро.
Автомобілі будуть доставлені з Латвії в Україну за допомогою так званого "Твіттер-конвою".
Минулого року Латвія сумарно відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв, загальна вартість автівок становить майже мільйон євро.
Колишній прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш (нині - глава МЗС) в інтерв'ю "Європейській правді" заявляв, що 100% латвійського суспільства підтримують Україну - навіть ті, хто їздить п'яним.
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