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АНАЛІТИКА

Латвія передасть Україні нову партію автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв

 

Уряд Латвії ухвалив рішення безоплатно передати Україні ще одну партію автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

За даними порталу, дев'ять автомобілів призначені для армійських частин Міноборони України, комунального медичного підприємства в Ізюмському районі Харківської області, Арбузинській сільраді Миколаївської області, військовій частині Нацгвардії, Кам'янець-Подільській райраді Хмельницької області та Китайгородській сільраді Хмельницької області.

Загалом Латвія передасть Україні партію з 14 автівок, загальна ринкова вартість яких становить понад 100 тисяч євро.

Автомобілі будуть доставлені з Латвії в Україну за допомогою так званого "Твіттер-конвою".

Минулого року Латвія сумарно відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв, загальна вартість автівок становить майже мільйон євро.

Колишній прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш (нині - глава МЗС) в інтерв'ю "Європейській правді" заявляв, що 100% латвійського суспільства підтримують Україну - навіть ті, хто їздить п'яним.
Ключові теги: Латвія
 

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