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Дональд Трамп і Джо Байден лідирують у праймеріз своїх партій у Нью-Гемпширі

 

У Нью-Гемпширі пройшов праймеріз Демократичної та Республіканської партій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Чинний президент США Джо Байден лідирує у праймеріз від Демократичної партії.

Наразі за нього проголосували 67,5% виборців. На другому місці розташувався Дін Філліпс, за якого віддали голос 19,3%.

Дональд Трамп і Джо Байден лідирують у праймеріз своїх партій у Нью-Гемпширі

 Фото: попередні результати голосування у праймеріз від Демократичної партії (edition.cnn.com)

Праймеріз Республіканської партії

Від Республіканської партії переміг Дональд Трамп. Він набрав 54,6% голосів та випередив свою опонентку Ніккі Гейлі. За Гейлі проголосували 43,5% виборців.

Дональд Трамп і Джо Байден лідирують у праймеріз своїх партій у Нью-Гемпширі

 Фото: попередні результати голосування у праймеріз від Республіканської партії (edition.cnn.com)

Як пише Європейська правда, після перемоги Трамп виступив з промовою, у якій різко розкритикував Гейлі.

Він сказав, що колишня губернаторка "провела дуже погану ніч".

"Насправді вона впоралася дуже погано. Губернаторка сказала, що вона переможе...Потім вона зазнала поразки", - зазначив Трамп.

Водночас Гейлі привітала Трампа з перемогою, але наполягла на тому, що вона залишається в перегонах.

"Нью-Гемпшир - перший в країні. Він не останній в країні. Ці перегони далекі від завершення. Попереду ще десятки штатів. І наступним буде мій улюблений штат Південна Кароліна", - підкреслила вона.

Праймеріз у США

Праймеріз - це первинні вибори у США, на яких виборці обирають кандидатів у президенти від тієї чи іншої партії. Праймеріз проводять у кожному штаті США.

Праймеріз зазвичай проводять протягом декількох місяців перед основними виборами, які проходять у листопаді. Результати праймеріз визначають, хто представлятиме ту чи іншу партію на основних виборах.

Якщо жоден кандидат не набирає абсолютної більшості голосів, то проводиться другий тур праймеріз. У другий тур виходять два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі.

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. У них беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська.

До речі, відбувся праймеріз в Айові. На внутрішньопартійних виборах переміг Дональд Трамп.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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