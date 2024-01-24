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Дональд Трамп і Джо Байден лідирують у праймеріз своїх партій у Нью-Гемпширі
09:15 24.01.2024 |
У Нью-Гемпширі пройшов праймеріз Демократичної та Республіканської партій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Чинний президент США Джо Байден лідирує у праймеріз від Демократичної партії.
Наразі за нього проголосували 67,5% виборців. На другому місці розташувався Дін Філліпс, за якого віддали голос 19,3%.
Праймеріз Республіканської партії
Від Республіканської партії переміг Дональд Трамп. Він набрав 54,6% голосів та випередив свою опонентку Ніккі Гейлі. За Гейлі проголосували 43,5% виборців.
Як пише Європейська правда, після перемоги Трамп виступив з промовою, у якій різко розкритикував Гейлі.
Він сказав, що колишня губернаторка "провела дуже погану ніч".
"Насправді вона впоралася дуже погано. Губернаторка сказала, що вона переможе...Потім вона зазнала поразки", - зазначив Трамп.
Водночас Гейлі привітала Трампа з перемогою, але наполягла на тому, що вона залишається в перегонах.
"Нью-Гемпшир - перший в країні. Він не останній в країні. Ці перегони далекі від завершення. Попереду ще десятки штатів. І наступним буде мій улюблений штат Південна Кароліна", - підкреслила вона.
Праймеріз у США
Праймеріз - це первинні вибори у США, на яких виборці обирають кандидатів у президенти від тієї чи іншої партії. Праймеріз проводять у кожному штаті США.
Праймеріз зазвичай проводять протягом декількох місяців перед основними виборами, які проходять у листопаді. Результати праймеріз визначають, хто представлятиме ту чи іншу партію на основних виборах.
Якщо жоден кандидат не набирає абсолютної більшості голосів, то проводиться другий тур праймеріз. У другий тур виходять два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі.
Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. У них беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська.
До речі, відбувся праймеріз в Айові. На внутрішньопартійних виборах переміг Дональд Трамп.
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