Фінансові новини
- |
- 24.01.24
- |
- 05:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Парламент Туреччини ратифікував вступ Швеції в НАТО
23:37 23.01.2024 |
Великі національні збори Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалили ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.
З-поміж 346 депутатів Туреччини вступ Швеції в Альянс підтримали 287, ще 35 проголосували проти, решта - утрималась.
Схвалення вступу Швеції в НАТО в турецькому парламенті було оформлене в три рішення, за які голосували окремо. Цьому передували численні виступи депутатів усіх шести парламентських фракцій Туреччини.
Тепер для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції в Альянс свій підпис під рішенням парламенту має поставити президент Реджеп Таїп Ердоган. Це формальний крок, але невідомо, коли саме він відбудеться.
Швеція понад півтора року очікує схвалення своєї заявки на вступ всіма країнами-членами НАТО.
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган зрештою направив протокол про ратифікацію до парламенту в жовтні 2023 року, але й там він тривалий час не рухався, позаяк Анкара вимагала прогресу в питанні надання їй американських винищувачів F-16.
Досі, окрім Туреччини, вступ Швеції в НАТО не схвалила Угорщина, яка обіцяла, що буде "не останньою" в цьому процесі.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок запросив свого шведського колегу до Будапешта, щоб обговорити заявку. Але міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом, коментуючи запрошення Орбана, сказав, що наразі для таких переговорів немає причин.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада передасть Україні морські човни, долучиться до навчання українців на F-16
|Зеленський: Є рішення РНБО щодо бізнесу та тримісячний мораторій на процесуальні дії
|Бізнесмен Ігор Мазепа вийшов з СІЗО під заставу
|Далекобійної зброї стане більше. У Міноборони розповіли про результати «Рамштайну-18»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери
|Канада передасть Україні морські човни, долучиться до навчання українців на F-16
|Парламент Туреччини ратифікував вступ Швеції в НАТО
|Шмигаль обговорив подальшу підтримку України з міністеркою фінансів США
|Найбільший банк Кіпру покинув Росію, - ЗМІ
|Далекобійної зброї стане більше. У Міноборони розповіли про результати «Рамштайну-18»
Бізнес
|Суд не задовільнив клопотання Apple — Watch Series 9 й Ultra 2 тепер продаватимуться з вимкненим моніторингом кисню в крові
|Авіарегулятор США завершив перевірку перших 40 літаків Boeing 737 MAX 9
|Adobe Premiere Pro отримав нові функції редагування звуку на базі ШІ
|Google написала «Конституцію робота». Вона обіцяє, що АІ-дроїди не вбиватимуть людей
|Withings показала градусник майбутнього BeamO
|Білл Гейтс: У найближчі п'ять років технологія ШІ стане революційною для всіх
|Boeing звернувся до Ryanair за підтримкою у проведенні перевірок