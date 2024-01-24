Парламент Туреччини ратифікував вступ Швеції в НАТО

Великі національні збори Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалили ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

З-поміж 346 депутатів Туреччини вступ Швеції в Альянс підтримали 287, ще 35 проголосували проти, решта - утрималась.

Схвалення вступу Швеції в НАТО в турецькому парламенті було оформлене в три рішення, за які голосували окремо. Цьому передували численні виступи депутатів усіх шести парламентських фракцій Туреччини.

Тепер для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції в Альянс свій підпис під рішенням парламенту має поставити президент Реджеп Таїп Ердоган. Це формальний крок, але невідомо, коли саме він відбудеться.

Швеція понад півтора року очікує схвалення своєї заявки на вступ всіма країнами-членами НАТО.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган зрештою направив протокол про ратифікацію до парламенту в жовтні 2023 року, але й там він тривалий час не рухався, позаяк Анкара вимагала прогресу в питанні надання їй американських винищувачів F-16.

Досі, окрім Туреччини, вступ Швеції в НАТО не схвалила Угорщина, яка обіцяла, що буде "не останньою" в цьому процесі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок запросив свого шведського колегу до Будапешта, щоб обговорити заявку. Але міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом, коментуючи запрошення Орбана, сказав, що наразі для таких переговорів немає причин.