Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Парламент Туреччини ратифікував вступ Швеції в НАТО

 

Великі національні збори Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалили ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

З-поміж 346 депутатів Туреччини вступ Швеції в Альянс підтримали 287, ще 35 проголосували проти, решта - утрималась.

Схвалення вступу Швеції в НАТО в турецькому парламенті було оформлене в три рішення, за які голосували окремо. Цьому передували численні виступи депутатів усіх шести парламентських фракцій Туреччини.

Тепер для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції в Альянс свій підпис під рішенням парламенту має поставити президент Реджеп Таїп Ердоган. Це формальний крок, але невідомо, коли саме він відбудеться.

Швеція понад півтора року очікує схвалення своєї заявки на вступ всіма країнами-членами НАТО.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган зрештою направив протокол про ратифікацію до парламенту в жовтні 2023 року, але й там він тривалий час не рухався, позаяк Анкара вимагала прогресу в питанні надання їй американських винищувачів F-16.

Досі, окрім Туреччини, вступ Швеції в НАТО не схвалила Угорщина, яка обіцяла, що буде "не останньою" в цьому процесі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок запросив свого шведського колегу до Будапешта, щоб обговорити заявку. Але міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом, коментуючи запрошення Орбана, сказав, що наразі для таких переговорів немає причин.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,4544
  0,0023
 0,01
EUR
 1
 40,6905
  0,1023
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5167  0,08 0,20 38,1300  0,10 0,27
EUR 40,9013  0,05 0,12 41,7050  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4500  0,02 0,05 37,4567  0,01 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес