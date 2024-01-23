Фінансові новини
- |
- 23.01.24
- |
- 19:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рейтинг «Альтернативи для Німеччини» впав найбільше за два роки
17:10 23.01.2024 |
Німецька ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» («АдН») втратила позиції в двох нових опитуваннях громадської думки на тлі нещодавніх загальнонаціональних демонстрацій проти політсили.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Опитування Insa для газети Bild, опубліковане у вівторок, показало, що підтримка "АдН" знизилася до 21,5% проти 23% минулого тижня.
Партія залишилася на другому місці у загальнонаціональному рейтингу, в якому лідирує альянс ХДС/ХСС із 30,5%.
Окреме опитування Forsa для медіагрупи RTL/ntv показало падіння на два пункти у "АдН" до 20%, а рейтинг ХДС/ХСС - 31%.
Bild заявив, що "АдН" зазнала найбільшого тижневого падіння популярності за майже два роки, тоді як глава Insa Герман Бінкерт сказав, що демонстрації проти партії підтримують 37% населення, і що вони "мають ефект".
У той же час сукупна підтримка трьох коаліційних партій - соціал-демократів, "зелених" і вільних демократів - залишилася на рівні 31%. Це більш ніж на 20 відсоткових пунктів нижче від їхнього спільного результату на загальних виборах 2021 року. Сама СДПН канцлера Шольца набрала лише 13,5%.
Нова партія ліворадикальної Сари Вагенкнехт BSW із 3% підтримки зрівнялася в опитуванні з Вільними виборцями і лише на один відсотковий пункт відстає від правлячих вільних демократів і Лівої партії.
Водночас, згідно з опитуваннями, "Альтернатива для Німеччини" має найбільшу, ніж будь-коли, підтримку у Бранденбурзі, Саксонії та Тюрингії, де восени відбудуться місцеві вибори.
Сотні тисяч протестувальників вийшли на вулиці у вихідні після повідомлення про зустріч, на якій були присутні представники "Альтернативи для Німеччини", де обговорювали схему "реміграції" - тобто видворення з країни іммігрантів.
Згідно з повідомленням, члени ХДС також були на листопадовому зібранні в готелі поблизу Потсдама.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Справа Мазепи: Суд зменшив розмір застави для бізнесмена у 17 разів
|НБУ зобов'язав банки та фінустанови доповідати про активні операції кредитних боржників
|Українські захисники знищили ворожу 21 ракету з 41 - Залужний
|У Раду подали проєкт Зеленського про множинне громадянство
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Верховний комісар ООН у справах біженців відвідав Ірпінь
|Рейтинг «Альтернативи для Німеччини» впав найбільше за два роки
|Остін закликав учасників «Рамштайну» надавати Україні ще більше допомоги
|У ЄС підтримали план запровадження податку на прибуток від заморожених активів РФ
|Болгарія приєдналася до вимог запровадити тарифи та квоти на імпорт українського зерна
|Грудневий видобуток газу в Норвегії досяг рекорду
|У грудні доходи росії від експорту викопного палива продовжували падати — CREA
Бізнес
|Суд не задовільнив клопотання Apple — Watch Series 9 й Ultra 2 тепер продаватимуться з вимкненим моніторингом кисню в крові
|Авіарегулятор США завершив перевірку перших 40 літаків Boeing 737 MAX 9
|Adobe Premiere Pro отримав нові функції редагування звуку на базі ШІ
|Google написала «Конституцію робота». Вона обіцяє, що АІ-дроїди не вбиватимуть людей
|Withings показала градусник майбутнього BeamO
|Білл Гейтс: У найближчі п'ять років технологія ШІ стане революційною для всіх
|Boeing звернувся до Ryanair за підтримкою у проведенні перевірок