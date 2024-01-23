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АНАЛІТИКА

Рейтинг «Альтернативи для Німеччини» впав найбільше за два роки

 

Німецька ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» («АдН») втратила позиції в двох нових опитуваннях громадської думки на тлі нещодавніх загальнонаціональних демонстрацій проти політсили.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Опитування Insa для газети Bild, опубліковане у вівторок, показало, що підтримка "АдН" знизилася до 21,5% проти 23% минулого тижня.

Партія залишилася на другому місці у загальнонаціональному рейтингу, в якому лідирує альянс ХДС/ХСС із 30,5%.

Окреме опитування Forsa для медіагрупи RTL/ntv показало падіння на два пункти у "АдН" до 20%, а рейтинг ХДС/ХСС - 31%.

Bild заявив, що "АдН" зазнала найбільшого тижневого падіння популярності за майже два роки, тоді як глава Insa Герман Бінкерт сказав, що демонстрації проти партії підтримують 37% населення, і що вони "мають ефект".

У той же час сукупна підтримка трьох коаліційних партій - соціал-демократів, "зелених" і вільних демократів - залишилася на рівні 31%. Це більш ніж на 20 відсоткових пунктів нижче від їхнього спільного результату на загальних виборах 2021 року. Сама СДПН канцлера Шольца набрала лише 13,5%.

Нова партія ліворадикальної Сари Вагенкнехт BSW із 3% підтримки зрівнялася в опитуванні з Вільними виборцями і лише на один відсотковий пункт відстає від правлячих вільних демократів і Лівої партії.

Водночас, згідно з опитуваннями, "Альтернатива для Німеччини" має найбільшу, ніж будь-коли, підтримку у Бранденбурзі, Саксонії та Тюрингії, де восени відбудуться місцеві вибори.

Сотні тисяч протестувальників вийшли на вулиці у вихідні після повідомлення про зустріч, на якій були присутні представники "Альтернативи для Німеччини", де обговорювали схему "реміграції" - тобто видворення з країни іммігрантів.

Згідно з повідомленням, члени ХДС також були на листопадовому зібранні в готелі поблизу Потсдама.
 

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