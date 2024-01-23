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АНАЛІТИКА

У ЄС підтримали план запровадження податку на прибуток від заморожених активів РФ

 

У Євросоюзі відзначають прогрес у реалізації плану із запровадження податку на прибуток від заморожених активів РФ.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

"ЄС рухається вперед із планом запровадити податок на непередбачуваний прибуток від заморожених активів російського Центрального банку, не вдаючись при тому до прямого вилучення блокованих коштів", - інформує агентство.

За словами його співрозмовників, напередодні глави МЗС країн ЄС висловили політичну підтримку ідеї запровадити таке оподаткування. Очікується, що постпреди Союзу обговорять це питання пізніше на тижні.

Bloomberg пише, що група країн, зокрема Німеччина, дали чітко зрозуміти, що виступають проти конфіскації самих російських активів.

Зазначається, що при цьому навіть процес узгодження оподаткування просувався повільно, оскільки кілька держав-членів ЄС і Європейський центральний банк занепокоєні потенційним впливом такого рішення на стабільність євро.

Напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що в Союзі домовилися про перехід до фінального етапу роботи над можливістю використовувати на потреби України доходи від заморожених російських активів.

"У нас є політична угода, щоб завершити роботу щодо основ пропозиції, яку ми висунули в грудні, з фокусом на доходах від заморожених активів", - сказав він, виступаючи після Ради ЄС на рівні глав МЗС.

Боррель додав, що наразі йдеться саме про можливість використання податку на прибуток від активів, а не про самі заморожені активи.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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