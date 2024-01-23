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Грудневий видобуток газу в Норвегії досяг рекорду
15:48 23.01.2024 |
Видобуток природного газу в Норвегії зріс у грудні до історичного максимуму, перевищивши офіційний прогноз, у той час як видобуток сирої нафти також перевищив очікування, показали дані Норвезького офшорного управління (NOD) 23 січня.
Як повідомляє Reuters, видобуток газу в скандинавській країні скоротився в середині 2023 року на тлі масштабних ремонтних робіт на морських родовищах і наземних терміналах, але, зі слів офіційних осіб, додаткові зусилля з технічного обслуговування зрештою збільшили потужність.
Видобуток природного газу в грудні зріс до 379 млн кубометрів на добу (млн куб. м/добу) з 365 млн куб.. Це найвищий місячний видобуток газу для Норвегії, який побив попередній рекорд, встановлений у січні 2017 року на рівні 372,77 млн кубометрів на день.
2022 року Норвегія випередила росію як найбільше джерело газу в Європі, оскільки москва припинила постачання на тлі розв'язаної нею повномасштабної війни в Україні.
Оператор трубопровідної системи Gassco раніше заявив, що експортував рекордний обсяг природного газу в Європу в грудні, посилаючись на високе виробництво й збільшення переробних потужностей. Дані NOD також включають СПГ, який не обробляється Gassco.
Норвезькі енергетичні компанії нарощують розвідку природного газу в Баренцевому морі у найближчі три роки, повідомили агентству Reuters минулого тижня керівники галузі, виявивши відновлений інтерес до віддаленого арктичного регіону після скорочень росії.
Згідно з попередніми даними NOD, видобуток сирої нафти в Норвегії зріс до 1,85 млн барелів на день (б/д) у грудні з 1,81 млн б/д у листопаді, що вище за прогноз в 1,81 млн б/д.
У той час як Норвегія підтримує Паризькі кліматичні угоди й глобальну мету відмовитися від викопного палива, країна також каже, що світ у найближчі десятиліття все ще потребуватиме доступу до нафти й газу.
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