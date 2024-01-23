У грудні доходи росії від експорту викопного палива продовжували падати — CREA

Щомісячні доходи росії від експорту викопного палива впали на 8% (58 млн євро на день) порівняно з листопадом, йдеться у щомісячному звіті Центру дослідження енергії й чистого повітря (CREA). Доходи росії від експорту викопного палива стабільно падають з вересня 2023 року.

Обсяги імпорту Бельгією російського СПГ у грудні зросли на 57%, що можна пояснити одночасним зростанням бельгійського експорту (+248%) і споживання газу (+10%). За той же період експорт СПГ з Бельгії у Німеччину зріс на 10%.

Щомісячний імпорт Індією сирої нафти з росії скоротився на 11%. Можливо, це падіння було спричинено постійними проблемами з оплатою й санкціями проти відправлень у листопаді.

Обсяги імпорту Болгарією російської сирої нафти зросли на 32% порівняно з попереднім місяцем, оскільки наближається кінець терміну дії заборони ЄС на імпорт.

За оцінками CREA, 64% російської сирої нафти було доставлено «тіньовими» танкерами, тоді як танкерами, що належать або застраховані в країнах, які дотримуються політики обмеження цін, було транспортовано 35% у грудні. «Тіньові» танкери, що відповідають за перевезення нафтопродуктів, хімікатів і скрапленого нафтового газу (LPG), перевантажили 38% від загального обсягу, а решту перевозили танкерами, які дотримувалися політики обмеження цін.

Атаки хуситів у судноплавних каналах Червоного моря не перешкоджали російським нафтовим танкерам. У грудні кількість російських танкерів, які перетнули Суецький канал, зросла на 3% порівняно з попереднім місяцем.

Обмеження ціни на рівні $30 за барель суттєво вплинуло б на доходи росії, зменшивши її прибутки на 37 млрд євро (25%) від запровадження санкцій у грудні 2022 року до кінця грудня 2023 року.

Враховуючи весь період дії санкцій до кінця грудня, суворе дотримання цінового ліміту призвело б до скорочення доходів росії на 9%, до 13,06 млрд євро, вважають у CREA.