Більшість роботодавців змінять програми відпусток у найближчі два роки - дослідження WTW

Підтримка стратегій залучення та утримання є рушійною силою №1 для внесення змін до програм оплачуваних відпусток, відгулів або інвалідності.

Про це свідчить дослідження провідної світової консалтингової, брокерської та аналітичної компанії WTW у 2023 році.

Як повідомляється на її сайті, такої думки дотримуються майже три чверті (73%) роботодавців, які внесли або планують внести зміни до своїх програм відпусток. Майже стільки ж (72%) назвали головною причиною підвищення якості обслуговування співробітників. Ці причини однакові, з невеликими варіаціями, для всіх роботодавців із кількістю співробітників від 100 до понад 25 тис. і більше. Вони також поширюються на широкий спектр галузей. Завершують основні причини внесення змін до програм ініціативи з різноманітності, рівності та інклюзивності, про які повідомила одна третина (32%) цих респондентів.

"Після значних змін, що відбулися за останні кілька років, зокрема в тому, як і де люди працюють, роботодавці усвідомлюють важливість програм гнучких відпусток, що враховують різноманітні потреби їхніх працівників і змінюють стилі роботи", - зазначає керівник групи з пільг WTW Алекс Генрі.

Серед змін роботодавці планують розширити відпустку для догляду за дитиною та відпустку у зв'язку з втратою. Що стосується відпустки для догляду за дитиною, хоча більшість роботодавців наразі пропонують оплачувану відпустку (86% надають відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, 82% надають відпустку для догляду за дитиною і 82% надають відпустку для усиновлення), майже одна п'ята з цих компаній планують збільшити цінність своїх поточних програм.

Примітно, що в найближчі два роки дедалі більше компаній планує прийняти програми необмеженої оплачуваної відпустки (PTO). Враховуючи, що сьогодні діє 12% порівняно з 9% два роки тому, 16% роботодавців очікують, що в найближчі два роки запропонують необмежену кількість оплачуваних відпусток для звільнених від сплати відпусток працівників.

"Середовище відпусток розвивається швидкими темпами через соціальні, політичні та нормативні зміни. Роботодавцям необхідно адаптуватися, щоб залишатися конкурентоспроможними, і пропозиція щедрої програми відпусток може стати реальним фактором залучення й утримання співробітників", - підсумував Генрі.

У дослідженні тенденцій щодо відпусток, інвалідності та вільного часу в 2023 році, яке проводилося з кінця жовтня до середини листопада 2023 року, взяли участь 517 роботодавців, які найняли 7,9 млн співробітників.