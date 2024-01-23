У ПАРЄ попередньо узгодили жорстке рішення щодо Азербайджану

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи рекомендував накласти на Азербайджан найжорсткіше можливе обмеження.

Цю інформацію кореспондентові "Європейської правди" у Страсбурзі підтвердили кілька джерел в асамблеї.

У вівторок після майже годинної дискусії за участю глави азербайджанської делегації Самада Сеїдова, що була "гарячою" та проходила часом на підвищених тонах, моніторинговий комітет абсолютною більшістю голосів ухвалив рішення про те, щоби взагалі не підтверджувати повноваження делегації Азербайджану.

Таким чином, Азербайджан мінімум на рік буде виключений з роботи у ПАРЄ.

За це рішення проголосували практично всі присутні члени комітету. Це означає, що, найімовірніше, його підтримає і асамблея. М'якші санкції щодо обмеження окремих прав азербайджанської делегації не розглядалися.

Самад Сеїдов у розмові з ЄП відмовився прогнозувати, якими будуть дії Азербайджану у відповідь на санкції.

Основною формальною причиною покарання, як розповідала "ЄвроПравда", є недопуск спостерігачів ПАРЄ на вибори президента Азербайджану. Сеїдов, за даними ЄП, у діалозі з європейськими колегами виключив перегляд цього рішення з боку Баку.

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