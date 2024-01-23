Китай створює фонд порятунку на $278 млрд, щоб зупинити обвал фондового ринку

Китайська влада створює спеціальний фонд у $278 млрд, покликаний стабілізувати ситуацію на фондовому ринку і зупинити розпродаж акцій китайських компаній. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела.

З початку поточного тижня падіння базового біржового індексу CSI 300 досягло п'ятирічного мінімуму.

Іноземні інвестори вже вивели з фондового ринку $1,6 млрд з початку 2024 року через побоювання, що влада Китаю не здатна впоратися з кризою нерухомості, яка тягне за собою супутні проблеми в економіці.

Кошти для фонду порятунку Китай візьме з офшорних рахунків китайських держпідприємств. На ці кошти викуплятимуться акції компаній, що торгуються на фондовій біржі Гонконгу.

Китай розглядав можливість створення стабілізаційного фонду для підтримки ринку акцій ще з жовтня минулого року. Ідею критикували інвестори, які вказують, що заходи влади щодо підтримки економіки часто не спрацьовують.

"Пакет підтримки повинен зупинити падіння у короткостроковій перспективі й стабілізувати ринки до Місячного Нового року. Але викупи акцій державою історично мали обмежений успіх у зміні настроїв ринку, якщо за ними не було подальших заходів", - прокоментували в Bloomberg Intelligence.

Криза нерухомості в Китаї, зниження споживчих настроїв, падіння іноземних інвестицій та зниження довіри серед місцевого бізнесу після багатьох років нестабільної політики чинять тиск як на економіку, так і на ринки, пояснюють в агентстві.



