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13-й пакет санкцій: ЄС готує ембарго проти російського алюмінію
13:09 23.01.2024 |
Європейський союз збирається запровадити ембарго проти російського алюмінію у межах 13-го пакету санкцій.
Про це пише Politico.
Найбільша проблема полягає в тому, що Євросоюзу все важче знаходити великі цілі для запровадження санкцій, зазначає видання.
Ядерна енергетика або зріджений природний газ (LNG) залишаються поза обмеженнями через позицію різних країн Євросоюзу. "Росатом" будує два нових реактори для Угорщини, тому вона не дозволяє накласти санкції на російський атомний сектор, а російський LNG імпортується багатьма країнами, насамперед Іспанією.
Тому в рамках 13-го пакету санкцій Євросоюз планує зосередити свою увагу не на російському експорті, а на російському імпорті.
За словами одного з дипломатів, з якими спілкувалося видання, Євросоюз планує розглянути ембарго ще на низку товарів, але переговори з цього приводу знаходяться на ранній стадії.
Так, оскільки процес виплавлення алюмінію потребує величезної кількості електроенергії, санкції проти алюмінію одночасно стануть санкціями проти енергетичного сектору.
Країни ЄС хочуть створити додаткові перешкоди для придбання Росією компонентів, які вона не вміє виробляти сама і які їй потрібні для високотехнологічної зброї, таких як керовані ракети.
Але й тут результати неоднозначні. За словами міністра закордонних справ Литви Ґабріелюса Ландсберґіса, боротьба з обходом санкцій залишається головним болем для ЄС.
"Складність полягає у тому, що деякі з цих компонентів не потрапляють під санкції, тому що можуть бути у чомусь, що, на перший погляд, виглядає досить нешкідливим. Ми називаємо це запчастинами до холодильників. А росіяни розбирають це і потім використовують", - пояснив він.
13-й пакет санкцій хочуть узгодити до другої річниці повномасштабного російського вторгнення - 24 лютого.
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