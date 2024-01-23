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АНАЛІТИКА

Столтенберг: Ми не бачимо безпосередньої загрози від Росії

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що в альянсі не бачать прямої загрози нападу Росії на кого-небудь із союзників.

"Ми не бачимо жодної прямої або безпосередньої загрози проти будь-якого союзника НАТО. Звісно, ми уважно стежимо, що робить Росія. Ми збільшили нашу пильність, нашу присутність у східній частині альянсу, але сама ідея цього полягає в тому, щоб запобігти будь-якому нападу на союзників", - сказав він у вівторок у Брюсселі, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

Столтенберг зазначив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, "для НАТО було очевидно, що в нас було два завдання: одне - підтримувати Україну". "Союзники з НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку, і я впевнений, що вони продовжуватимуть це робити. Інше завдання, звісно ж, запобігти переростанню цієї війни в повномасштабну війну між Росією і НАТО. Ми зробили це, розгорнувши більше боєздатних військ у східній частині альянсу, шляхом подальшого збільшення наших інвестицій в оборону, а також за рахунок більшої кількості навчань", - деталізував він, зазначивши, що цього тижня розпочнуться великі навчання, які "стануть найбільшими навчаннями за останні десятиліття для НАТО".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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