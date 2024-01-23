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АНАЛІТИКА

США наклали санкції на авіакомпанію з Іраку, яка допомагає проіранським бойовикам

 

Міністерство фінансів США 22 січня оголосило про санкції проти іракської авіакомпанії Fly Baghdad та її генерального директора Башира Абдулкадхіма Алвана аш-Шаббані, які допомагають проіранським бойовикам у регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як заявляють в американському Мінфіні, Fly Baghdad в останні роки допомагає Корпусу вартових ісламської революції та проіранським збройним угрупованням із транспортуванням зброї та особового складу в Іраку, Сирії та Лівані.

Зокрема в жовтні 2023 року, після терористичної атаки ХАМАС на ізраїльське цивільне населення, Fly Baghdad взяла участь у перевезенні бойовиків з Іраку до Лівану, йдеться в повідомленні відомства. Серед них були й члени проіранського угруповання "Катаіб Хезболла", яке діє в Іраку та Сирії.

"Іран і його маріонетки намагаються зловживати регіональною економікою і використовують, здавалося б, законний бізнес як прикриття для фінансування і сприяння своїм атакам", - прокоментував заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон.

Нові санкції США були оголошені незабаром після того, як по американській авіабазі Айн-аль-Асад в Іраку завдали потужного ракетного удару, внаслідок якого були поранені кілька військовослужбовців.
Ключові теги: США, Ірак
 

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