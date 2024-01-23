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НАТО підписало контракт на закупівлю 155 мм боєприпасів на суму $1,2 млрд
10:56 23.01.2024 |
Організація Північноатлантичного договору підписала контракт на закупівлю боєприпасів калібру 155 мм на суму 1,2 млрд доларів.
Контракт у вівторок у штаб-квартирі організації в присутності генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга підписала генеральна директорка Агентства НАТО з підтримки та закупівель (NATO Support and Procurement Agency, NSPA) Стейсі Каммінгс (Stacy Cummings).
"Ми щойно підписали контракт на суму 1,2 мільярда доларів США на закупівлю сотень тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів. Це демонструє, що перевірена структура НАТО (NSPA) для спільних закупівель працює. Війна Росії в Україні перетворилася на битву боєприпасів. Тому важливо, щоб союзники поповнили свої запаси, оскільки ми продовжуємо підтримувати Україну", - сказав Столтенберг.
Він зазначив, що союзники вже збільшили виробництво боєприпасів, роблячи це і для часткового поповнення своїх запасів, і частково для забезпечення продовження постачань Україні. "Це безперервний процес, майже щоденний, принаймні щотижневий: союзники постачають зброю і боєприпаси в Україну. Збільшення виробництва в майбутньому, звісно, дасть змогу продовжувати це робити, і саме тому ці контракти такі важливі", - пояснив генсек.
Каммінгс повідомила, що "очікуваний час доставки замовлень, розміщених сьогодні, перебуває в межах 24-36 місяців".
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