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США й Британія оголосили нові санкції проти фінансистів ХАМАС
09:55 23.01.2024 |
Велика Британія та Сполучені Штати 22 грудня оголосили про нові санкції проти ключових членів мереж фінансування терористичного руху ХАМАС, причетного до нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомило британське Міністерство закордонних справ.
Нові санкції США й Британії поширюються на п'ятьох фізичних осіб та одну юридичну особу, причетних до управління й фінансових мереж ХАМАС та угруповання "Ісламський джихад у Палестині", яке теж діє в секторі Гази.
Серед іншого, у санкційних списках опинився Зухейр Шамла - "головний міняйло" ХАМАС, який відіграв провідну роль у використанні угрупованням криптовалюти для свого фінансування, та член політбюро ХАМАС Ісмаїл Бархум.
У британському МЗС вказують, що Шамла використовував цифрові валюти та системи неофіційних грошових переказів для переказу великих сум з Ірану до ХАМАС напередодні нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
На п'ятьох підсанкційних фізичних осіб поширюється також заборона на в'їзд до Великої Британії.
Це вже третій транш санкцій Великої Британії проти ХАМАС та його поплічників з жовтня 2023 року у відповідь на напад угруповання на Ізраїль, нагадали в зовнішньополітичному відомстві країни.
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