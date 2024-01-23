Фінансові новини
- |
- 23.01.24
- |
- 19:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Палата лордів Британії забракувала ключову імміграційну реформу прем'єра
09:46 23.01.2024 |
Верхня палата британського парламенту, Палата лордів, 22 січня відхилила урядовий план депортації мігрантів до Руанди, де вони мають чекати на рішення щодо надання притулку і який викликав критику правозахисників і суперечки всередині владної Консервативної партії.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
У своєму рішенні, яке підтримали 214 голосів проти 171, Палата лордів висловилась проти ратифікації королем угоди між Британією та Руандою про депортацію мігрантів "доти, доки не буде повністю реалізовано передбачений нею захист".
Саме на основі цієї угоди, яка містить домовленості про "безпечне" розміщення шукачів притулку в Британії в Руанді, уряд на чолі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком представив свій імміграційний законопроєкт.
Палата лордів може лише рекомендувати відкласти ратифікацію договору, а не відкласти її - для цього потрібне аналогічне рішення Палати громад. Але якщо її позиція не змінюватиметься, проходження законопроєкту уряду Сунака може затягнутись.
Схема з вивезенням до Руанди нелегальних мігрантів, за задумом уряду, має стримати шукачів кращого життя від небезпечної подорожі малими човнами через Ла-Манш та зменшити міграційний тиск на Британію. За співпрацю Руанда отримає фінансування для розміщення депортованих людей.
Минулого року план визнав незаконним британський Верховний суд, після чого уряди Британії та Руанди підписали новий договір із певними гарантіями безпеки для мігрантів.
План викликав гострі суперечки в Палаті представників і поміж членів британської Консервативної партії, одне крило якої налаштоване на радикальні заходи зі скорочення міграції, інше - виступає за дотримання міжнародного права.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Справа Мазепи: Суд зменшив розмір застави для бізнесмена у 17 разів
|НБУ зобов'язав банки та фінустанови доповідати про активні операції кредитних боржників
|Українські захисники знищили ворожу 21 ракету з 41 - Залужний
|У Раду подали проєкт Зеленського про множинне громадянство
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Верховний комісар ООН у справах біженців відвідав Ірпінь
|Рейтинг «Альтернативи для Німеччини» впав найбільше за два роки
|Остін закликав учасників «Рамштайну» надавати Україні ще більше допомоги
|У ЄС підтримали план запровадження податку на прибуток від заморожених активів РФ
|Болгарія приєдналася до вимог запровадити тарифи та квоти на імпорт українського зерна
|Грудневий видобуток газу в Норвегії досяг рекорду
|У грудні доходи росії від експорту викопного палива продовжували падати — CREA
Бізнес
|Суд не задовільнив клопотання Apple — Watch Series 9 й Ultra 2 тепер продаватимуться з вимкненим моніторингом кисню в крові
|Авіарегулятор США завершив перевірку перших 40 літаків Boeing 737 MAX 9
|Adobe Premiere Pro отримав нові функції редагування звуку на базі ШІ
|Google написала «Конституцію робота». Вона обіцяє, що АІ-дроїди не вбиватимуть людей
|Withings показала градусник майбутнього BeamO
|Білл Гейтс: У найближчі п'ять років технологія ШІ стане революційною для всіх
|Boeing звернувся до Ryanair за підтримкою у проведенні перевірок