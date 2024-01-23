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АНАЛІТИКА

Португалія візьме участь у місії ЄС у Червоному морі

 

Португалія візьме участь у місії Європейського союзу із супроводу кораблів у Червоному морі, які перебувають під загрозою з боку хутистів.

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Жуан Гомеш Кравіньо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Diario de Noticias.

"Португалія підтримає цю місію. Вона включатиме в себе компонент втручання на захист кораблів, яким загрожує небезпека, і з нашого боку Міністерство оборони скаже, яку підтримку ми можемо надати. Звичайно, це не буде фрегат або корабель, але з нашого боку буде певна участь", - заявив він.

Місія ЄС у Червоному морі

Хусити в листопаді минулого року почали атакувати судна у відповідь на військову інтервенцію Ізраїлю проти ХАМАС у Секторі Газа.

Хусити заявляли, що припинення бойових дій у Червоному морі залежить від закінчення ізраїльських бомбардувань у Газі.

Ідея місії ЄС у Червоному морі полягає в тому, щоб зробити спільну операцію Бельгії, Данії, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Норвегії, Нідерландів і Португалії, яка проводиться з 2020 року в Ормузькій протоці й затоці Омана з метою захисту міжнародного судноплавства, загальноєвропейською, за участю командування і засобів ЄС.

Так, Німеччина відправить фрегат "Гессен" до Червоного моря в рамках місії ЄС проти хуситів.

Крім того, Бельгія надасть фрегат Louise-Marie для участі у європейській оборонній операції у Червоному морі.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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