Saudi Aramco збудує в Китаї нафтохімічний комплекс за $6,4 млрд

Саудівська нафтохімічна компанія Sabic, підконтрольна Saudi Aramco, оголосила про ухвалення остаточного інвестиційного рішення щодо проєкту будівництва нафтохімічного комплексу в китайській провінції Фуцзянь. Вартість проєкту оцінюється у $6,4 млрд.

Підприємство буде організовано у партнерстві між Sabic Industrial Investments Company («дочка» Sabic) з часткою участі 51% і державною компанією Fujian Fuhua Gulei Petrochemical (49%).

Як повідомляє «Інтерфакс», комплекс складатиметься з установки крекінгу потужністю 1,8 млн тонн етилену, технологічних ліній з виробництва етиленгліколю, поліетилену, поліпропілену, полікарбонату та інших продуктів.

Будівництво розпочнеться у першій половині 2024 року, дослідна експлуатація - у другій половині 2026 року. Початок комерційної експлуатації заплановано на перше півріччя 2027 року.