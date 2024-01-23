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АНАЛІТИКА

Saudi Aramco збудує в Китаї нафтохімічний комплекс за $6,4 млрд

 

Саудівська нафтохімічна компанія Sabic, підконтрольна Saudi Aramco, оголосила про ухвалення остаточного інвестиційного рішення щодо проєкту будівництва нафтохімічного комплексу в китайській провінції Фуцзянь. Вартість проєкту оцінюється у $6,4 млрд.

Підприємство буде організовано у партнерстві між Sabic Industrial Investments Company («дочка» Sabic) з часткою участі 51% і державною компанією Fujian Fuhua Gulei Petrochemical (49%).

Як повідомляє «Інтерфакс», комплекс складатиметься з установки крекінгу потужністю 1,8 млн тонн етилену, технологічних ліній з виробництва етиленгліколю, поліетилену, поліпропілену, полікарбонату та інших продуктів.

Будівництво розпочнеться у першій половині 2024 року, дослідна експлуатація - у другій половині 2026 року. Початок комерційної експлуатації заплановано на перше півріччя 2027 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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