Голова Пентагону після виписки з лікарні підключиться до «Рамштайну» з дому

Міністр оборони США Ллойд Остін, який спільно з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном головуватиме на засіданні Контактної групи з питань оборони України 23 січня, візьме в ній участь із дому.

Про це на брифінгу оголосила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Європейська правда".

За словами Сінгх, Остін проведе засідання "Рамштайну" зі своєї резиденції, "де відновлюється після нещодавніх медичних процедур".

"Ця Контактна група продовжує робити реальні зміни в режимі реального часу, що є свідченням нашої колективної рішучості протистояти наступу Росії на демократію, суверенітет і заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує нам усім безпеку", - додала вона.

Представниця Пентагону зазначила, що попри відсутність у США коштів для додаткової допомоги Україні "Рамштайн" важливий як майданчик координації зусиль союзників.

"Це буде ще одна можливість обговорити певні віхи, яких потрібно досягти, а також продовжити координацію того, що - навіть якщо ми зараз не можемо надавати безпекову допомогу - наші партнери продовжують це робити", - пояснила Сінгх.

Вона повторила заклик до Конгресу США схвалити додаткове фінансування для потреб України якнайшвидше.

Останнє засідання у форматі "Рамштайн" відбулось у листопаді 2023 року, воно теж відбувалось у віртуальному форматі. Після нього стало відомо про створення низки нових коаліцій на підтримку обороноздатності України, зокрема з розбудови протиповітряної оборони, дронів, військово-морських і військово-повітряних сил.

Крім того, Естонія заявила, що підготувала для учасників прийдешнього засідання "Рамштайн" план стратегії для країн Заходу, розрахований на три роки, щоб допомогти Україні виграти війну.