Bloomberg: ЄС розглядає жорсткі заходи проти Угорщини за блокування допомоги Україні

Лідери ЄС готові зайняти жорстку позицію щодо Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на саміті 1 лютого.

Про це Bloomberg розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

Агентство зазначає, що у понеділок Угорщина виступила проти пропозиції ЄС щодо створення нового фонду, який покликаний забезпечити більш надійний спосіб доставки критично важливої військової допомоги Україні.

Пропозиція з'явилася після того, як в середині грудня Орбан торпедував рішення про чотирирічний фінансовий пакет для України.

За словами співрозмовників агентства, держави-члени ЄС готові ухвалити пакет допомоги Україні на саміті в Брюсселі 1 лютого, незалежно від того, чи підтримає його Угорщина.

Якщо Орбан продовжить блокувати пакет підтримки, буде рішення решти 26 країн ЄС ухвалити його, і підготовка до такого сценарію вже йде повним ходом, додають європейські посадовці.

Можливий запасний варіант полягає в тому, щоб решта країн-членів ЄС надавали гроші Україні поза бюджетним процесом ЄС.

Джерела підкреслили, що Орбан вирішить піти цим шляхом, ЄС може запустити наступний етап штрафних заходів проти Угорщини, що може призвести до позбавлення її права голосу як країни-члена.

Водночас агентство наголошує, що такий сценарій може призвести до ширшої конфронтації, оскільки прем'єр Словаччини Роберт Фіцо раніше попередив, що захищатиме Угорщину від кроків, спрямованих на позбавлення її права голосу в ЄС.

Після зустрічі глав дипломатичних відомств країн ЄС, що відбулася в понеділок у Брюсселі, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в опублікованому у Facebook відеозверненні заявив, що його країна не підтримує перегляд нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру, в межах якого держави-члени отримують компенсацію за зброю, яку вони направляють Україні.

Сійярто заявив, що питання фінансування буде обговорюватися під час його зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою 29 січня. Будапешт розгляне можливість зняття блокування, якщо Україна надасть "гарантії", що угорські компанії не будуть додані до списку спонсорів міжнародної війни.

Угорщина раніше заявляла, що може зняти своє вето на цей пакет допомоги за умови, що фінансування буде переглядатися щороку. І, за даними ЗМІ, Європейська комісія готова прийняти деякі вимоги Будапешта.