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АНАЛІТИКА

Уперше з 2018 року росія стала найбільшим постачальником нафти у Китай

 

Росія обійшла Саудівську Аравію і стала найбільшим джерелом імпорту нафти у Китай 2023 року. Про це пише Bloomberg.

Китай торік придбав рекордні 107 млн тонн нафти, що майже на чверть більше, ніж роком раніше. У Саудівській Аравії Піднебесна купила менше від 86 млн тонн. Уперше з 2018 року росія стала постачальником номер один у Китай, а її обсяг постачань становить близько 2,15 млн барелів на день (б/д).

Китайські НПЗ охоче купують російську нафту за зниженими цінами, незважаючи на те, що її вартість перевищує західну «стелю», встановлену на рівні $60 за барель.

Постачання по ССТО (нафтопровід «Східний Сибір-Тихий океан») з Далекого Сходу росії продовжують користуватися популярністю в Китаї через короткий маршрут доставки. Вищі офіційні відпускні ціни призвели до того, що переробники стали брати менше термінових контрактів на постачання з Саудівської Аравії, а недавні розбіжності з іранськими експортерами ще більше підвищують попит на російську нафту.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія, Китай
 

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