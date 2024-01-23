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АНАЛІТИКА

Підозр чиновникам Міноборони у справі Гринкевичів поки немає, – Сухачов

 

Міністерство оборони України визнане потерпілою стороною у справі про закупівлі неякісного одягу для Збройних сил України, підозр чиновникам міністерства, які ці закупівлі погоджували, поки не вручали.

Про це на брифінгу розповів директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, передає Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що загалом у кримінальному провадженні про закупівлю неякісного одягу для військових повідомлено про підозру п'ятьом особам, які були причетні до підписання контрактів.

"Це бізнесмени (Грінкевичі, - ред.). Слідство тільки на початковій стадії, тому вивчатимемо весь ланцюжок", - сказав директор ДБР.

Він додав, що чиновниками Міноборони, які підписували ці контракти від імені міністерства, підозри не вручалися.

"Міністерство оборони вже визнало себе потерпілою стороною у цьому кримінальному провадженні. Щодо притягнення до відповідальності конкретних чиновників - це питання ще в роботі у слідства та прокурорів", - сказав Сухачов.

Як повідомлялося, 17 січня ДБР після суспільного розголосу повідомило про підозру одному з найбільших постачальників Міноборони, львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу та чотирьом іншим учасникам злочинної групи, викритих на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. При цьому сина Гринкевича Романа не затримали одразу, відтак він втік. 22 січня Романа Гринкевича затримали в Одесі.

За даними правоохоронців, компанії бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн. До виконання замовлень було залучено підконтрольні Гринкевичу підприємства, які раніше займалися будівництвом та не мали належних потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано збитків на понад 934 млн грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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