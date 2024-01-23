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АНАЛІТИКА

ПАРЄ обрала грецького депутата своїм новим президентом

 

Парламентська асамблея Ради Європи визначила своїм новим президентом представника Греції та Європейської народної партії Теодороса Русопулоса.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Традиційно, за правилами ПАРЄ, президента обирають на дворічний період за принципом ротації між політичними групами. Останні два роки, у тому числі під час виключення РФ з організації навесні 2022 року, ПАРЄ очолював представник Нідерландів, лівий політик Тіні Кокс.

Від 2024 року асамблею очолює Теодорос Русопулос.

Русопулос - грецький депутат, що донедавна очолював міграційний комітет ПАРЄ і був прихильним до України у рішеннях. Він обіцяє продовжувати цю політику.

"Під час мого президентства Україна та жахливі злочини, вчинені під час вторгнення, будуть моїм головним пріоритетом", - заявив він. Також пріоритетами президента ПАРЄ стануть питання штучного інтелекту та кліматичних змін/довкілля.
Ключові теги: ЄС
 

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